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Специалисты: Всего одно сотрясение мозга может повысить риск развития болезни Паркинсона

Проанализировав данные 300 000 американских ветеранов в возрасте от 31 до 65 лет за 12 лет, ученые выяснили, что если человек когда-либо переживал даже легкое сотрясение мозга, риск развития болезни Паркинсона увеличивается на 56%.
Специалисты: Всего одно сотрясение мозга может повысить риск развития болезни Паркинсона


«40% взрослых пережили травматическую черепно-мозговую травму [сотрясение мозга], поэтому риск с этим определенно связан», – сказала автор исследования доктор Ракель Гарднер, доцент неврологии Калифорнийского университета и Медицинского центра, расположенных в Сан-Франциско.

Гарднер подчеркнула: результаты не означают, что каждый, кто когда-либо переживал состояние сотрясения мозга, обречен на развитие дегенеративного неврологического расстройства, влияющее на координацию движения.

«Даже в этом исследовании подавляющее большинство ветеранов с травматической травмой головного мозга не страдали болезнью Паркинсона», – сказала доктор.

Доктор Рейчел Долхан, вице-президент по медицинским коммуникациям Фонда Майкла Дж. Фока для исследования Паркинсона, указала, что пожизненный риск развития болезни Паркинсона, вероятно, составляет от 1% до 2%.

«Опыт сотрясения окончательно не приравнивается к болезни Паркинсона. Риск по-прежнему довольно мал», – сказала Долхан.

Полученные данные подтверждают, что развитие болезни Паркинсона у некоторых профессиональных спортсменов (например, Мухаммада Али) может быть связано со спортивной карьеры.

И Гарднер, и Долхан подтвердили, что существует ряд правдоподобных теорий о том, что даже небольшая травма мозга может привести к болезни Паркинсона.

Гарднер уточнила, что травмы головного мозга могут вызывать накопление аномальных белков в нем. Специалист предположила, что черепно-мозговая травма понижает устойчивость мозга к старению.

Рейчел Долхан же считает, что травма головы может привести к повреждению клеток, продуцирующих допамин, функционирование которых нарушается при болезни Паркинсона.

Результаты свидетельствуют: общий риск развития Паркинсона для пациентов, которые пережили какое-либо сотрясение, выше обычного на 71%, риск для пациентов с умеренным сотрясением мозга – на 56%, а для лиц с тяжелым – на 83%.

Гарднер заключила, что исследование подчеркивает необходимость предотвращения травм головы.
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:35
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