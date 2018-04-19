Специалисты: Всего одно сотрясение мозга может повысить риск развития болезни Паркинсона

«40% взрослых пережили травматическую черепно-мозговую травму [сотрясение мозга], поэтому риск с этим определенно связан», – сказала автор исследования доктор Ракель Гарднер, доцент неврологии Калифорнийского университета и Медицинского центра, расположенных в Сан-Франциско.Гарднер подчеркнула: результаты не означают, что каждый, кто когда-либо переживал состояние сотрясения мозга, обречен на развитие дегенеративного неврологического расстройства, влияющее на координацию движения.«Даже в этом исследовании подавляющее большинство ветеранов с травматической травмой головного мозга не страдали болезнью Паркинсона», – сказала доктор.Доктор Рейчел Долхан, вице-президент по медицинским коммуникациям Фонда Майкла Дж. Фока для исследования Паркинсона, указала, что пожизненный риск развития болезни Паркинсона, вероятно, составляет от 1% до 2%.«Опыт сотрясения окончательно не приравнивается к болезни Паркинсона. Риск по-прежнему довольно мал», – сказала Долхан.Полученные данные подтверждают, что развитие болезни Паркинсона у некоторых профессиональных спортсменов (например, Мухаммада Али) может быть связано со спортивной карьеры.И Гарднер, и Долхан подтвердили, что существует ряд правдоподобных теорий о том, что даже небольшая травма мозга может привести к болезни Паркинсона.Гарднер уточнила, что травмы головного мозга могут вызывать накопление аномальных белков в нем. Специалист предположила, что черепно-мозговая травма понижает устойчивость мозга к старению.Рейчел Долхан же считает, что травма головы может привести к повреждению клеток, продуцирующих допамин, функционирование которых нарушается при болезни Паркинсона.Результаты свидетельствуют: общий риск развития Паркинсона для пациентов, которые пережили какое-либо сотрясение, выше обычного на 71%, риск для пациентов с умеренным сотрясением мозга – на 56%, а для лиц с тяжелым – на 83%.Гарднер заключила, что исследование подчеркивает необходимость предотвращения травм головы.