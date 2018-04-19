Ученые рассказали, что пыль может провоцировать болезнь Альцгеймера

До этого дня болезнь Альцгеймера не изучена до конца: специалисты никак не могут выявить явный фактор, который провоцирует развитие болезни. В последнем труде медики исследовали более 200 трупов мексиканцев, умерших вследствие стремительного развития болезни Альцгеймера. Важной особенностью было то, что всем им было до 40 лет, то есть фактор возраста исключался. При исследовании их мозга там обнаружились отложения твердых частиц. Другими словами, это может говорить о том, что развитию заболевания способствовала экология в той среде, где обитали погибшие.Всемирная статистика также говорит о том, что чаще других этой болезни подвергаются горожане, где в воздухе завышено содержание пыли и твердых частиц.В связи с этими исследованиями американские ученые советуют в первую очередь исправлять ситуацию с экологической ситуацией стран и городов. Соответственно и риск развития болезни Альцгеймера да и других опасных болезней, снизится.