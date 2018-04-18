Ученые: Марсианские луны Фобос и Деймос сформировались в результате мощного удара

Происхождение маленьких лун Красной Планеты обсуждалось десятилетиями. Вопрос заключается в том, были ли тела астероидами, захваченными гравитацией Марса, или же крошечные спутники сформировались из экваториального диска обломков, что наиболее соответствует их почти круглым и копланарным орбитам.«Ключевым результатом новой работы является размер ударного тела. Мы считаем, что необходим большой ударный элемент, похожий по размерам на крупнейшие астероиды Vesta и Ceres, а не гигантский ударный элемент. Модель также предсказывает, что две луны производятся в основном из материала, происходящего на Марсе, поэтому их объемные композиции должны быть похожими на массы Марса для большинства элементов. Однако нагрев эжектов и низкая скорость вылета из Марса позволяют предположить, что водяной пар было бы потеряно, подразумевая, что луны будут сухими, если они образованы ударом», - сказал Робин Канап, ведущий автор исследования.«Мы использовали самые современные модели, чтобы показать, что импактор размера Vesta или Ceres может создать диск, соответствующий образованию небольших лун Марса. Внешние части диска накапливаются в Phobos и Deimos, в то время как внутренние части диска накапливаются в более крупные луны, которые в конце концов ассимилировались на Марс. Большие удары создали массивные диски и более массивные внутренние луны, которые предотвращают выживание крошечных лун, таких как Фобос и Деймос», - сказал второй автор статьи Жюльен Сэлмон, исследователь SwRI.Эти результаты важны для миссии японского агентства аэрокосмического исследования (JAXA) Mars Moons eXploration (MMX), которая планируется запустить в 2024 году. Космический корабль MMX посетит две марсианские луны, приземлится на поверхности Фобоса и соберет образец поверхности, который будет возвращен на Землю в 2029 году.