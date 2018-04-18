Ученые: Марсианские луны Фобос и Деймос сформировались в результате мощного удара
Исследователи из Юго-западного научно-исследовательского института утверждают, что крошечные марсианские луны Фобос и Деймос зародились в результате столкновения, но в гораздо меньших масштабах, чем гигантское воздействие, которое привело к появлению системы Земля-Луна. Их работа показывает, что воздействие между прото-Марсом и объектом размером с карликовую планету, вероятно, вызвал возникновение двух лун.
Происхождение маленьких лун Красной Планеты обсуждалось десятилетиями. Вопрос заключается в том, были ли тела астероидами, захваченными гравитацией Марса, или же крошечные спутники сформировались из экваториального диска обломков, что наиболее соответствует их почти круглым и копланарным орбитам.
«Ключевым результатом новой работы является размер ударного тела. Мы считаем, что необходим большой ударный элемент, похожий по размерам на крупнейшие астероиды Vesta и Ceres, а не гигантский ударный элемент. Модель также предсказывает, что две луны производятся в основном из материала, происходящего на Марсе, поэтому их объемные композиции должны быть похожими на массы Марса для большинства элементов. Однако нагрев эжектов и низкая скорость вылета из Марса позволяют предположить, что водяной пар было бы потеряно, подразумевая, что луны будут сухими, если они образованы ударом», - сказал Робин Канап, ведущий автор исследования.
«Мы использовали самые современные модели, чтобы показать, что импактор размера Vesta или Ceres может создать диск, соответствующий образованию небольших лун Марса. Внешние части диска накапливаются в Phobos и Deimos, в то время как внутренние части диска накапливаются в более крупные луны, которые в конце концов ассимилировались на Марс. Большие удары создали массивные диски и более массивные внутренние луны, которые предотвращают выживание крошечных лун, таких как Фобос и Деймос», - сказал второй автор статьи Жюльен Сэлмон, исследователь SwRI.
Эти результаты важны для миссии японского агентства аэрокосмического исследования (JAXA) Mars Moons eXploration (MMX), которая планируется запустить в 2024 году. Космический корабль MMX посетит две марсианские луны, приземлится на поверхности Фобоса и соберет образец поверхности, который будет возвращен на Землю в 2029 году.
Происхождение маленьких лун Красной Планеты обсуждалось десятилетиями. Вопрос заключается в том, были ли тела астероидами, захваченными гравитацией Марса, или же крошечные спутники сформировались из экваториального диска обломков, что наиболее соответствует их почти круглым и копланарным орбитам.
«Ключевым результатом новой работы является размер ударного тела. Мы считаем, что необходим большой ударный элемент, похожий по размерам на крупнейшие астероиды Vesta и Ceres, а не гигантский ударный элемент. Модель также предсказывает, что две луны производятся в основном из материала, происходящего на Марсе, поэтому их объемные композиции должны быть похожими на массы Марса для большинства элементов. Однако нагрев эжектов и низкая скорость вылета из Марса позволяют предположить, что водяной пар было бы потеряно, подразумевая, что луны будут сухими, если они образованы ударом», - сказал Робин Канап, ведущий автор исследования.
«Мы использовали самые современные модели, чтобы показать, что импактор размера Vesta или Ceres может создать диск, соответствующий образованию небольших лун Марса. Внешние части диска накапливаются в Phobos и Deimos, в то время как внутренние части диска накапливаются в более крупные луны, которые в конце концов ассимилировались на Марс. Большие удары создали массивные диски и более массивные внутренние луны, которые предотвращают выживание крошечных лун, таких как Фобос и Деймос», - сказал второй автор статьи Жюльен Сэлмон, исследователь SwRI.
Эти результаты важны для миссии японского агентства аэрокосмического исследования (JAXA) Mars Moons eXploration (MMX), которая планируется запустить в 2024 году. Космический корабль MMX посетит две марсианские луны, приземлится на поверхности Фобоса и соберет образец поверхности, который будет возвращен на Землю в 2029 году.