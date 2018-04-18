Ученые сделали беспрецедентное "рассечение" галактики-бабочки NGC 6240 на этапе слияния

Новое исследование под руководством научного сотрудника CU Boulder Франсиско Мюллера-Санчеса исследовали галактику NGC 6240. Хотя большинство галактик во Вселенной удерживают только одну сверхмассивную черную дыру в центре, NGC 6240 содержит два - и они кружатся друг с другом в последних шагах перед столкновением.Исследование показывает, как газы, выброшенные этими спиральными черными дырами в сочетании с газами, выброшенными звездами в галактике, возможно, начали приводить к образованию новых звезд NGC 6240. Команда Мюллера-Санчеса также показывает, как эти ветры помогли создать самую контрольную функцию галактики: массивное облако газа в форме бабочки.«Мы расчленили бабочку. Это первая галактика, в которой мы можем видеть как ветер из двух сверхмассивных черных дыр, так и выпадение ионизирующего газа из звездного образования одновременно », - сказал Мюллер-Санчес из Департамента астрофизических и планетарных наук (APS) CU Boulder.Команда была несколько озадачена формой NGC 6240, так как галактики с двумя сверхмассивными черными дырами в их центрах относительно редки. Некоторые эксперты предполагают, что эти черные дыры вызвали необычный внешний вид галактики. В отличие от Млечного Пути, образующего относительно аккуратный диск, пузырьки и струи газа вылетают из NGC 6240 более чем на 30 000 световых лет в космос и напоминающие бабочку в полете.«Галактики с одной сверхмассивной черной дырой никогда не показывают такой феноменальной структуры», - сказал Мюллер-Санчес.«NGC 6240 находится в уникальной фазе своей эволюции», - сказала Джулия Коммерфорд, доцент в APS в CU Boulder и соавтор нового исследования. «Сейчас она интенсивно формирует звезды, поэтому для того, чтобы замедлить звездообразование и превратиться в менее активную галактику, нужен дополнительный сильный удар двумя ветрами».