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Ученые опасаются разрушительного землетрясения в тихоокеанском Кольце Огня

Последние события в регионе, названном Кольцо Огня, произошла череда землетрясений, потрясших Филиппины, а также несколько штатов США (Аляску, Небраску, Калифорнию и Техас). Однако ученые опасаются, что это только начало.

Ученые опасаются разрушительного землетрясения в тихоокеанском Кольце Огня


Кольцо огня – огромный регион с цепью 450 вулканов, который простирается вдоль практически всего побережья Тихого океана, где расположены Аляска, Алеутские острова, Новая Зеландия, восточная Азия, Южная и Северная Америки и северное побережье Антарктиды. 75% вулканов всего мира расположены именно в этом регионе.

Особую тревогу специалистов вызывают такие вулканы, как Фудзи (Япония), Пинатубо (Филиппины) и Сент-Хеленс (США). Кроме того, ученые опасаются, что Калифорния может пострадать больше всего, так как этот регион наиболее активен в сейсмическом плане. Более того, если Калифорния содрогнется от землетрясения, этот катаклизм может задеть печально известный разлом Сан-Андреас, и тогда последствия трудно будет предугадать, но разрушения станут катастрофические.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:00
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