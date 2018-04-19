Ученые опасаются разрушительного землетрясения в тихоокеанском Кольце Огня

Кольцо огня – огромный регион с цепью 450 вулканов, который простирается вдоль практически всего побережья Тихого океана, где расположены Аляска, Алеутские острова, Новая Зеландия, восточная Азия, Южная и Северная Америки и северное побережье Антарктиды. 75% вулканов всего мира расположены именно в этом регионе.Особую тревогу специалистов вызывают такие вулканы, как Фудзи (Япония), Пинатубо (Филиппины) и Сент-Хеленс (США). Кроме того, ученые опасаются, что Калифорния может пострадать больше всего, так как этот регион наиболее активен в сейсмическом плане. Более того, если Калифорния содрогнется от землетрясения, этот катаклизм может задеть печально известный разлом Сан-Андреас, и тогда последствия трудно будет предугадать, но разрушения станут катастрофические.