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Ученые определили причины разного числа согласных в языках мира

Учеными из США установлен факт влияния полиморфизма гена READ1 на количественный состав согласных в языке. Ген ответственен за экспрессию другого гена - DCDC2, белком которого принимается активное участие в процессах фонологической обработки всей звуковой информации.

В своих исследованиях, специалисты Йельской медицинской школы проследили аллели READ1 в ДНК представителей 43-х народов, говорящих на своем уникальном языке. Результаты показали существование зависимости между мутациями данного гена и количественным составом согласных и гласных звуков, причем для всех существующих языков. Так же установлено, что у READ1 замечены существенные изменения в ходе эволюции, а характерные для современных людей черты, приобретены им только между 550000 и 4000 млн. лет назад.

Ученые определили причины разного числа согласных в языках мира


На следующем этапе, экспертами были распределены мутации READ1 на состав из 3-х групп. В первую вошли мутации в составе одного нуклеотида RU1, вторая соответствовала его дупликации, а в третьей данные аллели вообще отсутствовали. Далее, для всех изученных народов, составили распределение числа RU1. При последующей корреляции данных, охватившей фонологию языков с различными последовательностями READ1 и RU1, установлено, что частота RU1-1 влияет на количество согласных в языке, причем с увеличением числа нуклеотидов, состав согласных пропорционально возрастает.

Специалисты определили, что на индивидуальный анализ фонологических данных влияют аллели READ1, равносильно их влияния на эволюцию естественных языков. Соответственно, их различия способствовали дальнейшему культурному разобщению, приведшему к различному использованию среди народностей средств общения.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:00
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