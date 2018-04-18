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Ученые: Ежедневное купание чревато повышением риска инфекционных заболеваний

Ежедневное купание увеличивает риск инфекционных заболеваний. Соответствующее заключение сделали научные сотрудники Колумбийского университета, сообщил портал Daily Mail.

Ученые: Ежедневное купание чревато повышением риска инфекционных заболеваний


Авторы исследования отмечают, что частое посещение ванной комнаты приводит к снижению гидратации кожного покрова, вызывая сухость и трещины, что снижает защиту перед попаданием микробов внутрь. Специалисты также настаивают на том, что ежедневное купание не является острой необходимостью. Отмечено, что прием душа избавляет от неприятных запахов, но не защищает от инфекций. Слишком частые банные процедуры способны стирать с кожи слой «полезных» бактерий, поддерживающих иммунную систему, поэтому купаться следует один или два раза в неделю.

Для защиты от инфекций исследователи рекомендуют сосредоточить свое внимание на чистоте рук и одежды, которая скапливает омертвевшие клетки кожи. Данное исследование не является первым в своем роде. Ученые из Университета Юты уже заявляли о вредности ежедневного купания.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:45
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