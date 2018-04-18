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Новая модель структуры супервулкана Йеллоустоуна проливает свет на его внутренние процессы

Огромный вулкан под Йеллоустоунским национальным парком является одной из тех скрывающихся опасностей, к которым оказываются неготовы ни общественность, ни власти, ни ученые. Дабы больше узнать о процессах, скрывающихся в недрах кальдеры, специалисты впервые создали компьютерную модель ее структуры.

Новая модель структуры супервулкана Йеллоустоуна проливает свет на его внутренние процессы


Ученые знают, что под Йеллоустоуном находится гигантская камера магмы, и также то, что супервулкан обычно разражается с интервалом около 600 000 лет в течение последних 2 миллионов лет. Последнее извержение состоялось около 630 000 лет назад. Так что теперь самое время узнать больше о вулкане, так как он может проявить смертельную активность в любое время.

Новые исследования из Университета штата Орегон показывают более полный взгляд на камеру магмы, благодаря компьютерной модели, которую команда смогла собрать вместе. Эта модель, в основном математическая, показывает, что эта гигантская камера содержит «переходную зону» в виде середины земной коры, играющей большую роль в том, как глубокая магма поднимается на поверхность.

Новая модель структуры супервулкана Йеллоустоуна проливает свет на его внутренние процессы


Модель подтверждает недавние открытия, что вулкан еще больше, чем думали эксперты, с начальной камерой магмы, расположенной под поверхностью 4-14 километров под поверхностью, а вторая камера магмы от 20 до 45 км. То, что разделяет эти две области, - это порог средней коры, показанный моделью, толщиной 10-15 километров.

И этот нерасплавленный порог /шельф имеет важное значение, так как здесь холодные камни встречаются с горячей магмой, которая объединяется и собирается над земной корой. Отсюда он намного легче перемещается на поверхность в случае извержения, и, кроме того, этот магматический шлейф составляет около 175 °C, более горячий, чем окружающая его мантия.


Модель была создана с использованием метода под названием «форвардное моделирование», используя установленные данные для запуска сценариев и прогнозирования новых результатов.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 13:51
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