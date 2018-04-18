Ученые России разработали состав таблетки для борьбы с любой инфекцией

Основная задача капсулированного бактериофага - помощь иммунитету в борьбе с любыми инфекциями. разработка бактериофага представлена вирусом, способным к поражению клеток бактерий. Первые клинические испытания проведены холдингом «Микроген».Принцип функционирования действий бактериофага напоминают использование антибиотиков, только уничтожение направлено не на все без исключения бактерии, а только непосредственно провоцирующие прогрессирование инфекционного заболевания. Благодаря этому не разрушается микрофлора организма, попадающая под влияние после процедур лечения антибиотиками.Как сообщили ученые, полный цикл по всем возможным и необходимым тестам бактериофага будет завершено к концу 2019 года. При условии успешного прохождения испытаний, а так же получения действенного эффекта, появится возможность применения для лечения одновременно нескольких инфекций. Так же, поддадутся профилактике скрытые инфекции, с трудно заметными симптомами на начальных этапах болезни.