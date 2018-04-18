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Ученые России разработали состав таблетки для борьбы с любой инфекцией

Российскими учеными разработан первый в мире бактериофаг в капсульной оболочке. Теперь появилась возможность уничтожения любой инфекции без причинения вреда организму. Разработкой успешно пройдены клинические испытания.

Основная задача капсулированного бактериофага - помощь иммунитету в борьбе с любыми инфекциями. разработка бактериофага представлена вирусом, способным к поражению клеток бактерий. Первые клинические испытания проведены холдингом «Микроген».

Ученые России разработали состав таблетки для борьбы с любой инфекцией


Принцип функционирования действий бактериофага напоминают использование антибиотиков, только уничтожение направлено не на все без исключения бактерии, а только непосредственно провоцирующие прогрессирование инфекционного заболевания. Благодаря этому не разрушается микрофлора организма, попадающая под влияние после процедур лечения антибиотиками.

Как сообщили ученые, полный цикл по всем возможным и необходимым тестам бактериофага будет завершено к концу 2019 года. При условии успешного прохождения испытаний, а так же получения действенного эффекта, появится возможность применения для лечения одновременно нескольких инфекций. Так же, поддадутся профилактике скрытые инфекции, с трудно заметными симптомами на начальных этапах болезни.
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Наука / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:45
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