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Инфекция малярии делает запах человека более «привлекательным» для комаров

Ученым стало известно, что комаров привлекает больше всего запах крови, зараженной малярией.

Инфекция малярии делает запах человека более «привлекательным» для комаров


Данных насекомых привлекает аромат нонанового, гептанового, октанового альдегидов. Их уровень увеличивается во время опасного заболевания. Группа британских ученых поместила в несколько камер комаров, воздействуя на них ароматом детских носков. Одни принадлежали здоровым детям, а другие - больным малярией. Третьи принадлежали недавно излечившимся от малярии детям. Комары Anopheles gambiae реагировали лучше на аромат зараженного организма. По всей видимости, малярийный плазмодий стремится больше кусать больных малярией, для лучшего выполнения своей миссии – передачи недуга другому человеку.

ПолитЭксперт передаёт, что учёные обнаружили повышенную концентрацию рассматриваемых альдегидов. По их словам данные вещества воздействуют на реакцию комаров. Эксперты обработали смесью альдегидов образцы здоровых людей. Комары положительно восприняли данный "коктейль".
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:00
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