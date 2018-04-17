Ученые обнаружили в метеорите космические алмазы из древней протопланеты Солнечной системы

Метеорит Almahata Sitta врезался в Нубийскую пустыню Судана в 2008 году и с тех пор является предметом исследования. Команда ученых, изучающих его структуру, нашла графит, и бриллианты, и обнаружила, что последние содержат кристаллы, которые образуются только в условиях экстремального давления. По оценкам ученых, для их создания потребуется около 200 000 баров или 2,9 миллиона фунтов на квадратный дюйм.Для сравнения, давление в нижней части траншеи Марианских островов составляет около 1086 бар, или 15 750 фунтов на квадратный дюйм. Одно из немногих мест, где это давление можно найти, находится внутри планеты, и, основываясь на давлении, ученые подсчитали, что неизвестная планета должна быть размером с Марс или Меркурий.Наша солнечная система не всегда состояла из восьми планет - в начале ее развития, возможно, появилось еще несколько зарождающихся миров, развивающихся вокруг Солнца.Эти бриллианты могут являться тем, что осталось от одного из них, говорит Жиллет: «Мы утверждаем, что у нас в руках остатки этого первого поколения планет, которые отсутствуют сегодня, потому что они были уничтожены или включены в более крупные планеты во время формирования Солнечной системы».Для ученых ранняя Солнечная система все еще окутана тайной. Этот кусок космического алмаза может быть одним из немногих окон, сквозь которое ученые смогут узнать, как выглядел наш звездный район в далеком прошлом.