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Ученые воссоздали алмазные дожди Нептуна на Земле

Нептун на сегодня является одной из самых малоизученных планет Солнечной системы. О процессах, происходящих на его поверхности и атмосферной среде, ученые судят лишь по косвенным доказательствам. Одной из таких теорий являются алмазные дожди ледяного гиганта, которые удалось воспроизвести на Земле.

Ученые воссоздали алмазные дожди Нептуна на Земле


Исследователи научной лаборатории SLAC (США) смогли воспроизвести алмазные дожди в лабораторных условиях. Для этого ученые использовали слой полистирола, состоящего из водорода и углерода, облучив его специальными лазерами. Вследствие таких манипуляций в полистироле возникли ударные волны, спровоцировавшие появление алмазных осадков величиной в несколько нанометров.

Ученые считают, что их эксперимент доказывает аналогичность процессов, происходящих на Нептуне, возможно даже и при более низких температурах. Также планетологи уверены, что алмазные осадки на ледяном гиганте более крупные и выпадает их такое количество, что спустя некоторое время они образуют алмазную корку на поверхности планеты.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:00
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