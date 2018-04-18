Ученые воссоздали алмазные дожди Нептуна на Земле

Исследователи научной лаборатории SLAC (США) смогли воспроизвести алмазные дожди в лабораторных условиях. Для этого ученые использовали слой полистирола, состоящего из водорода и углерода, облучив его специальными лазерами. Вследствие таких манипуляций в полистироле возникли ударные волны, спровоцировавшие появление алмазных осадков величиной в несколько нанометров.Ученые считают, что их эксперимент доказывает аналогичность процессов, происходящих на Нептуне, возможно даже и при более низких температурах. Также планетологи уверены, что алмазные осадки на ледяном гиганте более крупные и выпадает их такое количество, что спустя некоторое время они образуют алмазную корку на поверхности планеты.