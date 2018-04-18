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Роботы-мины получат маскировку в виде морских скатов

Представителями турецких компании Albayrak Savunma, совместно с специалистами Черноморского технического университета, начаты работы по реализации нового проекта, представленного передвигающимися морскими минами.

Создаваться снаряды будут в рамках реализации проекта Wattozz. По замыслам разработчиков, конструкция мин будет выполнена в виде морских скатов, а для управления будут использованы шифрованные гидроакустические сигналы. Подробно сообщает об этом Defense News.

Роботы-мины получат маскировку в виде морских скатов


Как следует из информации, в оснащении турецких морских мин присутствует система связи, две камеры, три электромотора и боевая часть. Одного заряда аккумулятора хватит для перемещения снаряда под водой 12 часов, при этом его скорость достигается 5,5 узлов.

Имея конструкцию в форме ската, мины могут переходить в режим энергосбережения, расположившись при этом на дне. После соответствующей команды оператора, снаряды подплывают к указанной цели. В необходимом месте они примагничиваются к основе корпуса корабля. Следующим выбором оператора может быть либо подрыв мины, либо включение спящего режима, с последующим приведением в действие.

Так же отмечается, что у морских подводных мин есть акустическая система защиты от действия рыб, в случае восприятия их как настоящих морских скатов.
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30
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