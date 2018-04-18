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Ученые выяснили причины доминирования динозавров на Земле

Согласно последним результатам исследователей удалось понять причину господства динозавров на Земле. Ученые считают, что этому способствовало два отдельных события – Плювиальный период и массовое вымирание животного мира в ту эпоху.

Ученые выяснили причины доминирования динозавров на Земле


Начало Плювиальной эры ученые датируют 230 миллионов лет тому. В этот период происходит резкое изменение планетарного климата, что обозначалось чередованиями ливней с засухами и массовым вымиранием преобладающего в то время животного мира.

Кроме того, мощные извержения вулкана Врангеля спровоцировали парниковый эффект, повлекший за собой глобальное потепление. Это в свою очередь повлияло на кислотность Мирового океана. В этот непростой для животного мира период динозавры и стали хозяевами мира. Их останки палеонтологи обнаруживают по сей день на территориях Аргентины, Бразилии и Италии.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:00
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