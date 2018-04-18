Ученые выяснили причины доминирования динозавров на Земле

Начало Плювиальной эры ученые датируют 230 миллионов лет тому. В этот период происходит резкое изменение планетарного климата, что обозначалось чередованиями ливней с засухами и массовым вымиранием преобладающего в то время животного мира.Кроме того, мощные извержения вулкана Врангеля спровоцировали парниковый эффект, повлекший за собой глобальное потепление. Это в свою очередь повлияло на кислотность Мирового океана. В этот непростой для животного мира период динозавры и стали хозяевами мира. Их останки палеонтологи обнаруживают по сей день на территориях Аргентины, Бразилии и Италии.