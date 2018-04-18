Роскосмос выложил данные обсерватории «Спектр-Р» в общий доступ
Стало известно, что представители государственной корпорации приняли решение выложить данные космического аппарата «Спектр-Р» в открытый доступ. Таким образом, каждый желающий в любое время сможет ознакомиться с информацией, которую предоставила ученым обсерватория.
Стоит напомнить, что аппарат «Спектр-Р» является частью проекта «Радиоастрон». Вместе с наземными устройствами этот радиотелескоп создает радиоинтерферометр, который позволяет получать данные в радиодиапазоне электромагнитного спектра.
Основными целями проекта является изучение галактик, массивных черных дыр, межзвездной плазмы, а также других параметров космического пространства.
На сегодняшний день в открытом доступе имеется информация, полученная учеными в период с июля 2011 по июль 2015 года. По большей части данные касаются пульсаров и галактических ядер.
Система предлагает удобный фильтр, с помощью которого можно отсортировать информацию и найти то, что действительно необходимо.
Стоит напомнить, что аппарат «Спектр-Р» является частью проекта «Радиоастрон». Вместе с наземными устройствами этот радиотелескоп создает радиоинтерферометр, который позволяет получать данные в радиодиапазоне электромагнитного спектра.
Основными целями проекта является изучение галактик, массивных черных дыр, межзвездной плазмы, а также других параметров космического пространства.
На сегодняшний день в открытом доступе имеется информация, полученная учеными в период с июля 2011 по июль 2015 года. По большей части данные касаются пульсаров и галактических ядер.
Система предлагает удобный фильтр, с помощью которого можно отсортировать информацию и найти то, что действительно необходимо.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00