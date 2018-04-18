Роскосмос выложил данные обсерватории «Спектр-Р» в общий доступ

Стоит напомнить, что аппарат «Спектр-Р» является частью проекта «Радиоастрон». Вместе с наземными устройствами этот радиотелескоп создает радиоинтерферометр, который позволяет получать данные в радиодиапазоне электромагнитного спектра.Основными целями проекта является изучение галактик, массивных черных дыр, межзвездной плазмы, а также других параметров космического пространства.На сегодняшний день в открытом доступе имеется информация, полученная учеными в период с июля 2011 по июль 2015 года. По большей части данные касаются пульсаров и галактических ядер.Система предлагает удобный фильтр, с помощью которого можно отсортировать информацию и найти то, что действительно необходимо.