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Комбинация антител помогла защите макак на 20 недель от вируса «ВИЧ»

Про очередной прорыв в области иммунологии сообщает Nature Medicine. Учеными найдена комбинация антител, функциональное направление которых - защита макак от ВИЧ на период 20 недель. В результате более ранних подобных исследований, специалистам удавалось отсрочить возможности защиты максимально на срок до 14 недель.

Группой ученых, представителей Национальных институтов здоровья США, исследованы составы двух антител нейтрализующих ВИЧ, это 3BNC117 и 10-1074. Первым в организм макак был введен 10-1074, в результате специалисты отметили длительность защитного эффекта - примерно 12,5 недель. Проведя в нем генную модификацию из двух аминокислот, срок увеличился до 27 недель. На следующем этапе, учеными внутривенно был введен - 3BNC117, в данном случае защите удалось продержаться примерно 13 недель. Сделав замену двух аминокислот, период составил 17 недель.
Комбинация антител помогла защите макак на 20 недель от вируса «ВИЧ»


В итоге, исследователями принято решение скомбинировать оба антитела, предварительно проведя их модификацию. Ученым удалось снизить содержание каждого из антител в три раза. После введения комбинации подкожно, ею была выдержана защита, длительностью 20 недель.

Результаты вполне могут послужить как основа, при разработке аналогичных препаратов для людей. Отмечается, что защита от вируса, клонированного в лабораторных условиях, может не показать реакцию на генетически-естественный штамм ВИЧ.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:53
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