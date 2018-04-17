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Кристина Орбакайте встала на защиту старшего сына Никиты

Кристина Орбакайте в интервью стала на защиту своего старшего сына Никиты Преснякова, пояснив, почему ему труднее, чем ей доказывать свой талант и право на творчество.

Кристина Орбакайте встала на защиту старшего сына Никиты


Никиту Преснякова стали часто критиковать в комментариях социальных сетей. Молодого артиста упрекают в том, что рождённый в знаменитой семье, самостоятельно он ничего не добился бы. И это невзирая на его участие в многочисленных телевизионных и театральных проектах, где Никита Пресняков проявил себя как талантливый артист и становился победителем разных шоу. Публика однозначно любит старшего сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, и внука Аллы Пугачёвой.

Кристина Орбакайте встала на защиту старшего сына Никиты


В недавнем интервью Кристина Орбакайте защитила Никиту от нападок фолловеров, сравнив то время, когда она сама начинала творческую карьеру. Тогда не было соцсетей, а была "жёлтая" пресса. Журналисты не щадили молодую певицу, также обвиняя её в бездарности и утверждая, что она не выдерживает сравнения со своей знаменитой мамой. Поэтому Орбакайте пришлось своим трудом доказывать, что она самостоятельная творческая единица. С такими же трудностями сейчас столкнулся и Никита Пресняков. За молодым человеком пристально следят и относятся предвзято вдвойне, так как у него знаменитые родственники со всех сторон. Ему приходится постоянно доказывать, что и без громких фамилий он добьётся большого успеха.

Кристина Орбакайте встала на защиту старшего сына Никиты
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 18:35
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