Кристина Орбакайте встала на защиту старшего сына Никиты

Никиту Преснякова стали часто критиковать в комментариях социальных сетей. Молодого артиста упрекают в том, что рождённый в знаменитой семье, самостоятельно он ничего не добился бы. И это невзирая на его участие в многочисленных телевизионных и театральных проектах, где Никита Пресняков проявил себя как талантливый артист и становился победителем разных шоу. Публика однозначно любит старшего сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, и внука Аллы Пугачёвой.В недавнем интервью Кристина Орбакайте защитила Никиту от нападок фолловеров, сравнив то время, когда она сама начинала творческую карьеру. Тогда не было соцсетей, а была "жёлтая" пресса. Журналисты не щадили молодую певицу, также обвиняя её в бездарности и утверждая, что она не выдерживает сравнения со своей знаменитой мамой. Поэтому Орбакайте пришлось своим трудом доказывать, что она самостоятельная творческая единица. С такими же трудностями сейчас столкнулся и Никита Пресняков. За молодым человеком пристально следят и относятся предвзято вдвойне, так как у него знаменитые родственники со всех сторон. Ему приходится постоянно доказывать, что и без громких фамилий он добьётся большого успеха.