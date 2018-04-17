Уфологи: В Великобритании зафиксировали 5 случаев НЛО за неделю
Британские уфологи настаивают на том, что пришельцы хотят атаковать Землю. Чтобы доказать это, они привели статистику, которая показывает, что только за последнюю неделю Великобританию посетили 5 НЛО.
Майкл Стокдейл, опытный уфолог из Великобритании, заявил, что инопланетяне продолжают атаковать нашу планету. Специалист рассказал местным СМИ, что только за прошлую неделю ему поступило 5 сообщений от людей, которым удалось стать очевидцами нашествия НЛО, причем информация поступала к нему из разных городов Великобритании.
В частности, инопланетные корабли были замечены в районе городка Мевагисси, а также в городке Маразионе на территории графства Корнуолл, недалеко от портового города Ньюлин и двойной случай НЛО очевидцы запечатлели в старом городке Лонсестон.
Майкл Стокдейл, опытный уфолог из Великобритании, заявил, что инопланетяне продолжают атаковать нашу планету. Специалист рассказал местным СМИ, что только за прошлую неделю ему поступило 5 сообщений от людей, которым удалось стать очевидцами нашествия НЛО, причем информация поступала к нему из разных городов Великобритании.
В частности, инопланетные корабли были замечены в районе городка Мевагисси, а также в городке Маразионе на территории графства Корнуолл, недалеко от портового города Ньюлин и двойной случай НЛО очевидцы запечатлели в старом городке Лонсестон.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:15