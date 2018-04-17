Ученые обнаружили более 100 новых генов, определяющих цвет волос у человека

В исследованиях приняли участие более 300-от тысяч человек.У них было выявлено 124 новых гена, ответственных за цвет волос. Кроме того, генетикам удалось установить закономерность приобретения мужчинами и девушками различного цвета волос.Так, цвет волос окончательно определяется под влиянием двух видов меланина: зумеланин (черно-коричневый) и феомеланин (красно-желтый). Если преобладает первый вид, то волосы и радужки у человека будут более темными, если доминирует второй — светлыми. При этом у девушек в два раза чаще, чем у мужчин встречаются светлые оттенки волос вплоть до рыжего цвета.Стоит отметить, что не только пигментные гены могут влиять на цвет волос и радужек глаза. Сформироваться совершенно неожиданный оттенок может из-за влияния полиморфизма в регуляторных генах.