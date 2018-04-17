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На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог обнаружил странную куполообразную структуру

Охотник за НЛО, выкладывающий на своем собственном YouTube- канале Streetcap1 странные находки с космических изображений аппаратов NASA, обнаружил куполообразный предмет во время мониторинга архивных фотоснимков автоматического окололунного зонда Lunar Orbiter 5.

На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог обнаружил странную куполообразную структуру


Streetcap1 довольно известный в определенных кругах охотник за НЛО. Уфолог частенько на своем YouTube- канале публикует странные находки во время пристального изучения архивных фотоснимков, сделанных разными аппаратами NASA. На сей раз любитель обнаружил куполообразную структуру на поверхности Луны. Снимки были сделаны аппаратом американского космического агентства Lunar Orbiter 5. Зонд прибыл на окололунную орбиту в 1967 году, дабы картографировать поверхность спутника Земли.

На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог обнаружил странную куполообразную структуру


На одном из этих фотоснимков уфолог обнаружил странный предмет, напоминающий по форме купол. Он был прикреплен к одному из лунных кратеров. Эксперт считает это образование ни чем иным, как биокораблем инопланетян. Подобные теории давно бытуют у уфологов. Некоторые из них считают, что пришельцы выращивают свои космолеты, и они в итоге становятся организмом, способным к самостоятельному развитию и регенерации.

Невозможно установить правдивость теорий Streetcap1 или опровергнуть их со стопроцентной гарантией, так как для этого предмет нужно изучить непосредственно на Луне. Однако пока что уфолог продолжает радовать своих подписчиков загадочными объектами.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 12:45
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