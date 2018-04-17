В Перу древних жителей хоронили с «дополнительными» конечностями
В древних перуанских могилах в городе Трухильо ученые обнаружили, что покойникам во время погребения подкладывали дополнительные конечности. Специалисты считают, что в этом месте в 500 году до н.э. проживали представители малоизученной культуры Виру.
Помимо захоронений на территории города ученым удалось найти остатки рыбацкого поселения и артефакты в виде керамических предметов, на поверхности которых были изображены зооморфные и антропоморфные существа.
Племена Виру являлись предшественниками хорошо изученной культуры Моче. Представители этого народа аналогичным способом хоронили своих покойников, подкладывая им ампутированные конечности. Они полагали, что попав в загробный мир, их соплеменнику понадобятся руки и ноги, которые он потерял при жизни. Однако ничего лишнего в могилу они не клали.
Всего на территории города было найдено 54 могилы, из которых в 30-ти ученые обнаружили дополнительные ноги и руки. На некоторых костях специалисты заметили следы травм, полученных еще при жизни. Травмы эти наносились тупыми и острыми орудиями.
Стоит отметить, что большая часть перуанских культур не практиковала обычаи с добавлением в могилы дополнительных конечностей.
Помимо захоронений на территории города ученым удалось найти остатки рыбацкого поселения и артефакты в виде керамических предметов, на поверхности которых были изображены зооморфные и антропоморфные существа.
Племена Виру являлись предшественниками хорошо изученной культуры Моче. Представители этого народа аналогичным способом хоронили своих покойников, подкладывая им ампутированные конечности. Они полагали, что попав в загробный мир, их соплеменнику понадобятся руки и ноги, которые он потерял при жизни. Однако ничего лишнего в могилу они не клали.
Всего на территории города было найдено 54 могилы, из которых в 30-ти ученые обнаружили дополнительные ноги и руки. На некоторых костях специалисты заметили следы травм, полученных еще при жизни. Травмы эти наносились тупыми и острыми орудиями.
Стоит отметить, что большая часть перуанских культур не практиковала обычаи с добавлением в могилы дополнительных конечностей.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 12:15