АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

В Перу древних жителей хоронили с «дополнительными» конечностями

В древних перуанских могилах в городе Трухильо ученые обнаружили, что покойникам во время погребения подкладывали дополнительные конечности. Специалисты считают, что в этом месте в 500 году до н.э. проживали представители малоизученной культуры Виру.

Помимо захоронений на территории города ученым удалось найти остатки рыбацкого поселения и артефакты в виде керамических предметов, на поверхности которых были изображены зооморфные и антропоморфные существа.

В Перу древних жителей хоронили с «дополнительными» конечностями


Племена Виру являлись предшественниками хорошо изученной культуры Моче. Представители этого народа аналогичным способом хоронили своих покойников, подкладывая им ампутированные конечности. Они полагали, что попав в загробный мир, их соплеменнику понадобятся руки и ноги, которые он потерял при жизни. Однако ничего лишнего в могилу они не клали.

Всего на территории города было найдено 54 могилы, из которых в 30-ти ученые обнаружили дополнительные ноги и руки. На некоторых костях специалисты заметили следы травм, полученных еще при жизни. Травмы эти наносились тупыми и острыми орудиями.

Стоит отметить, что большая часть перуанских культур не практиковала обычаи с добавлением в могилы дополнительных конечностей.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 12:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог
Комментируя заявление о создании империи, Лена
Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка:
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал
Презентация операционной системы Flyme 7
Xiaomi готовится к презентации Xiaomi Mi A2 и
Вальтер Соломенцев пытался выбросить Олесю
Samsung «украл» вырез в экране смартфона у iPhone
Смартфон Samsung Galaxy J6 появился в базе данных
В Перу древних жителей хоронили с
Oppo запатентовала отпечаток пальцев в
В Сети возмущены безответственностью экс-супруга
Xiaomi Mi Mix 2S качественными снимками и высокой
Татьяна Владимировна чуть не ударила Дмитрия
«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на
Учёные разработали для носимой электроники гибкие
Виктория Романец в леопардовом наряде отключила
Porsche собрала спорткар 911 Turbo из кубиков
Промсвязьбанк запустил в работу онлайн-сервис для
В ASUS намерены выпустить собственный игровой
Филипп Киркоров запретил «Europa Plus» и «Ретро
Виктория Боня восхитила подписчиков в платье из
Российский учёный обнаружил экзопланету в
Джордж Мартин рассказал, какого персонажа он
В Сети раскритиковали вокал Альбины Джанабаевой,
Репер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Лена Миро назвала Ольгу Бузову «фатальной
Простые правила для защиты глаз при длительных
Фанаты оценили юмор Екатерины Вилковой на снимке
Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону
Просмотреть все новости