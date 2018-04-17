В Перу древних жителей хоронили с «дополнительными» конечностями

Помимо захоронений на территории города ученым удалось найти остатки рыбацкого поселения и артефакты в виде керамических предметов, на поверхности которых были изображены зооморфные и антропоморфные существа.Племена Виру являлись предшественниками хорошо изученной культуры Моче. Представители этого народа аналогичным способом хоронили своих покойников, подкладывая им ампутированные конечности. Они полагали, что попав в загробный мир, их соплеменнику понадобятся руки и ноги, которые он потерял при жизни. Однако ничего лишнего в могилу они не клали.Всего на территории города было найдено 54 могилы, из которых в 30-ти ученые обнаружили дополнительные ноги и руки. На некоторых костях специалисты заметили следы травм, полученных еще при жизни. Травмы эти наносились тупыми и острыми орудиями.Стоит отметить, что большая часть перуанских культур не практиковала обычаи с добавлением в могилы дополнительных конечностей.