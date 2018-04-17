Учёные разработали для носимой электроники гибкие солнечные панели

Современные гаджеты потребляют большое количество энергии, поэтому перед учёными стала задача усовершенствовать солнечные панели. Разработка должна была отличаться способностью выдерживать регулярные механические нагрузки, при этом сохраняя гибкость и эластичность.Учёные создали новые солнечные панели из органического материала. Толщина разработки составляет три микрометра. Такие миниатюрные размеры позволяют панелям сохранять гибкость, не теряя при этом свой эффективности. Разработчики уверяют, что новый продукт способен выдержать высокую температуру до 100 градусов по Цельсию, при этом потери эффективности не произойдёт. Гибкие солнечные панели планируют использовать в производстве носимой электроники, а также умной одежды.