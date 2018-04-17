Учёные сообщают, что в сообществе микробов различают основной вид и второстепенный. Так как они ведут борьбу за ресурсы, то рано или поздно один вид должен был выжить второй, однако в случае с планктоном этого не происходит. Учёные дали название этому феномену "парадокс планктона".Учёные создали математическую модель для объяснения парадокса планктона. В модель были заложены условия, при котором все члены сообщества потребляли один ресурс, при этом выделяя два новых. Исследования показали, что второстепенные члены экосистемы выживают, благодаря потреблению отходов основного вида. Они могут найти и занять пустующую нишу или же научиться лучше перерабатывать имеющийся ресурс.