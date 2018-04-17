АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Учёные создали математическую модель для объяснения парадокса планктона

Учёные на протяжении многих лет пытались объяснить парадокс планктона. Специалисты не могли понять, как при таком большом разнообразии, организмы имеют стабильность. Это свойство присуще микробам, обитающим в теле животных.

Учёные создали математическую модель для объяснения парадокса планктона


Учёные сообщают, что в сообществе микробов различают основной вид и второстепенный. Так как они ведут борьбу за ресурсы, то рано или поздно один вид должен был выжить второй, однако в случае с планктоном этого не происходит. Учёные дали название этому феномену "парадокс планктона".

Учёные создали математическую модель для объяснения парадокса планктона. В модель были заложены условия, при котором все члены сообщества потребляли один ресурс, при этом выделяя два новых. Исследования показали, что второстепенные члены экосистемы выживают, благодаря потреблению отходов основного вида. Они могут найти и занять пустующую нишу или же научиться лучше перерабатывать имеющийся ресурс.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 10:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону
Учёные создали математическую модель для
Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва
Хейтеры считают, что без фотошопа Лена Хромина
Человек-паук Том Холланд не дал блогеру облизать
Skoda показала новый кроссовер Kamiq на скетчах
Промпроизводство в Российской Федерации в I
У реалити-шоу «Дом-2» появился собственный
Haima показала кроссовер с дизайном в стиле
Aiways презентовала свой первый кроссовер U5 Ion
Эмили Ратаковски без бюстгальтера вылезла на
KIA представит в Париже новый Ceed в кузове
Ольга Бузова с «Антоном Чеховым» приглашает в
Состоялась официальная презентация автомобиля
Элина Камирен в Грузии продолжила охотиться на
На ТВ-экраны возвращается шоу «Окна» с Дмитрием
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Infiniti
Ольга Бузова в образе чеховской героини готова
Volkswagen приступил к испытанию нового Golf
Празднуя 50-летие Валерия совершенно не
Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello
Ученые для лечения бессонницы предлагают
Ивана Дилова уверена, что Роман Гриценко любит
Премия «Самые стильные» от Hello!: Собчак ушла с
Ученые: Инопланетяне найдут Землю по специальным
Новости «Дома-2»: Саймон Марданшин появился на
Криштиану Роналду всё ещё мечтает об отношениях с
Депутаты планируют ограничить регистрацию в
Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются
Ксения Бородина показала, как ее дочери поедают
Просмотреть все новости