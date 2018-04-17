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Ученые выяснили геологию тел магмы под Йеллоустоном

Используя суперкомпьютерное моделирование, ученые Университета штата Орегон смогли выяснить и объяснить геологию, лежащую в основе недавней сейсмической визуализации тел магмы ниже Йеллоустоунского национального парка.
Ученые выяснили геологию тел магмы под Йеллоустоном


Йеллоустоун, супервулкан, известный взрывными извержениями, крупными кальдерами и обширными потоками лавы, в течение многих лет привлекал внимание ученых, которые пытались понять местоположение и размеры располагающейся под ним магмы. Формирование последней из кальдер произошло 630 000 лет назад; последний раз большой объем лавы вышел наружу 70 000 лет назад.

Кора под парком нагревается и размягчается под непрерывным вливанием магмы, которая поднимается от аномалии под названием мантийный плюм, подобно источнику магмы на вулкане Килауэа на Гавайях. Огромное количество воды, которая подпитывает гейзеры и горячие источники в Йеллоустоне, охлаждает кору и препятствует катастрофическому повышению температуры.

Благодаря компьютерному моделированию команда ученых во главе с доктором Диланом П. Колоном из Университета штата Орегон сумела выяснить, что на глубине 5-10 километров силы противостоят друг другу, образуя переходную зону, где холодные и жесткие породы верхней коры уступают место горячей, вязкой и даже частично расплавленной.

По данным компьютерного моделирования, это перемещение поднимает магму и приводит к ее накоплению и затвердеванию в большом горизонтальном пласте толщиной до 15 километров.

«Результаты моделирования соответствуют наблюдениям, проведенным во время сейсмических волн в этом районе», – сказал соавтор Илья Биндеман, профессор кафедры наук о Земле Университета штата Орегон. – Результаты проделанной работы, похоже, подтверждает исходные предположения и предоставляют нам больше информации о местоположении магмы под Йеллоустоуном».

Пласт средней коры состоит в основном из затвердевшего габбро, породы, образованной из охлажденной магмы. Над и под ним находятся отдельные тела магмы. Верхнее содержит липкую и богатую газом риолитовую магму, которая изредка извергается в результате взрывов, которые затмевают извержение 1980 года на горе Сент-Хеленс в штате Вашингтон.

По словам Колона, подобные структуры могут существовать под супервулканами по всему миру. Ученый считает, геометрия пласта также может объяснять разные химические сигнатуры в эруптивных материалах.
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:20
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