Новые технологии ИИ могут «считать» эмоции на бесстрастном лице
Новые технологии из Dolby Labs могут читать внутренние чувства человека, основываясь на тонких подсказках, таких как расширение глаз, теплота кожи, мозговые волны, речевые узоры и углекислый газ, выделяемый при дыхании.
Сложная программа ИИ сможет скомпоновать все эти факторы и использовать их для создания картины психологии отдельного человека. Это потрясающий прорыв в области нейронауки, но это также первый, тревожный шаг к реальному чтению мышления, который может разоблачить личные мысли.
Технология, разработанная Dolby Labs, по-видимому, использует комбинацию различных датчиков для контроля того, что происходит внутри и снаружи человеческого тела, что означает, что высокотехнологичные аксессуары могут получить личностные данные человека без непосредственного доступа к его черепу.
Разработчики считают, что при помощи считывающего эмоции ИИ можно будет узнать больше друг о друге, чем когда-либо. Некоторые из потенциальных применений включают создание приложений для знакомств, сканирующих лица потенциальных помощников, чтобы оценить неподдельный интерес и оснастить полицию устройствами, которые могут подхватить сигналы психического заболевания.
Что еще более важно, когда даже лица не смогут защитить неприкосновенность частной жизни, то может быть, в будущем все будут носить маски, дабы укрыть свои настоящие эмоции от вездесущего контроля искусственного интеллекта.
Сложная программа ИИ сможет скомпоновать все эти факторы и использовать их для создания картины психологии отдельного человека. Это потрясающий прорыв в области нейронауки, но это также первый, тревожный шаг к реальному чтению мышления, который может разоблачить личные мысли.
Технология, разработанная Dolby Labs, по-видимому, использует комбинацию различных датчиков для контроля того, что происходит внутри и снаружи человеческого тела, что означает, что высокотехнологичные аксессуары могут получить личностные данные человека без непосредственного доступа к его черепу.
Разработчики считают, что при помощи считывающего эмоции ИИ можно будет узнать больше друг о друге, чем когда-либо. Некоторые из потенциальных применений включают создание приложений для знакомств, сканирующих лица потенциальных помощников, чтобы оценить неподдельный интерес и оснастить полицию устройствами, которые могут подхватить сигналы психического заболевания.
Что еще более важно, когда даже лица не смогут защитить неприкосновенность частной жизни, то может быть, в будущем все будут носить маски, дабы укрыть свои настоящие эмоции от вездесущего контроля искусственного интеллекта.