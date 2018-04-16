Новые технологии ИИ могут «считать» эмоции на бесстрастном лице

Сложная программа ИИ сможет скомпоновать все эти факторы и использовать их для создания картины психологии отдельного человека. Это потрясающий прорыв в области нейронауки, но это также первый, тревожный шаг к реальному чтению мышления, который может разоблачить личные мысли.Технология, разработанная Dolby Labs, по-видимому, использует комбинацию различных датчиков для контроля того, что происходит внутри и снаружи человеческого тела, что означает, что высокотехнологичные аксессуары могут получить личностные данные человека без непосредственного доступа к его черепу.Разработчики считают, что при помощи считывающего эмоции ИИ можно будет узнать больше друг о друге, чем когда-либо. Некоторые из потенциальных применений включают создание приложений для знакомств, сканирующих лица потенциальных помощников, чтобы оценить неподдельный интерес и оснастить полицию устройствами, которые могут подхватить сигналы психического заболевания.Что еще более важно, когда даже лица не смогут защитить неприкосновенность частной жизни, то может быть, в будущем все будут носить маски, дабы укрыть свои настоящие эмоции от вездесущего контроля искусственного интеллекта.