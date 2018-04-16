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Ученые обнаружили связь между постнатальным сенсорным опытом и развитием мозга

Новые исследования, проведенные неврологами Университета Торонто (UT), проливают свет на связи между ранним ростом мозга и ощущениями, которые испытывают животные вскоре после рождения.

Ученые обнаружили связь между постнатальным сенсорным опытом и развитием мозга


Полученные данные свидетельствуют о том, что ограничения мобильности или недостаточные сенсорные стимулы влияют на производство новых клеток мозга, известных как нейрогенез, и рост мозга. Вероятный результат заключается в том, что обучение и познание отрицательно сказываются.

«Мы определили форму нервной обратной связи у рыбок данио, которая могла бы связать развитие тела с мозгом. Проверяя, что ранний дефицит сенсорного опыта аналогичным образом ограничивает рост человеческого мозга, наши результаты предлагают новый подход к борьбе с таким дефицитом для поддержания нормального развития мозга», - сказал Захари Холл, постдокторант UT и ведущий автор двух исследований, изучающих чувствительный к ощущению опыт роста мозга.

Сенсорные переживания новорожденных имеют решающее значение для их развивающегося мозга, поскольку они помогают в созревании существующих нейронных цепей. Однако не ясно ли эти сенсорные переживания также раннего нейрогенеза до сих пор.

В исследовании, опубликованном в Journal of Neuroscience, исследователи выращивали личинки личинок данио в средах с уменьшенным освещением, ограничивая их визуальную стимуляцию.

Уменьшив размер доступной среды, ученые увидели снижение физического движения, что привело к уменьшению количества клеток, из которых были созданы новые клетки головного мозга - известные как клетки-предшественники. И наоборот, когда они налагали ток, против которого рыба была вынуждена плавать, количество клеток-предшественников увеличивалось.

Это говорит о том, что меры по моделированию увеличения физического движения у маленьких детей могут быть использованы для борьбы с аномальным нейрогенезом во время раннего развития мозга, считают исследователи.

Эти выводы могут помочь объяснить ряд важных ссылок. Врачи в отделениях интенсивной терапии новорожденных часто используют терапию массажа для младенцев, рожденных преждевременно или с болезнями, что, по-видимому, полезно по причинам, не полностью понятым. Исследователи предполагают, что сенсорная обратная связь может стимулировать нейрогенез, что, в свою очередь, способствует росту мозга.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:37
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