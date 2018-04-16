Ученые обнаружили связь между постнатальным сенсорным опытом и развитием мозга

Полученные данные свидетельствуют о том, что ограничения мобильности или недостаточные сенсорные стимулы влияют на производство новых клеток мозга, известных как нейрогенез, и рост мозга. Вероятный результат заключается в том, что обучение и познание отрицательно сказываются.«Мы определили форму нервной обратной связи у рыбок данио, которая могла бы связать развитие тела с мозгом. Проверяя, что ранний дефицит сенсорного опыта аналогичным образом ограничивает рост человеческого мозга, наши результаты предлагают новый подход к борьбе с таким дефицитом для поддержания нормального развития мозга», - сказал Захари Холл, постдокторант UT и ведущий автор двух исследований, изучающих чувствительный к ощущению опыт роста мозга.Сенсорные переживания новорожденных имеют решающее значение для их развивающегося мозга, поскольку они помогают в созревании существующих нейронных цепей. Однако не ясно ли эти сенсорные переживания также раннего нейрогенеза до сих пор.В исследовании, опубликованном в Journal of Neuroscience, исследователи выращивали личинки личинок данио в средах с уменьшенным освещением, ограничивая их визуальную стимуляцию.Уменьшив размер доступной среды, ученые увидели снижение физического движения, что привело к уменьшению количества клеток, из которых были созданы новые клетки головного мозга - известные как клетки-предшественники. И наоборот, когда они налагали ток, против которого рыба была вынуждена плавать, количество клеток-предшественников увеличивалось.Это говорит о том, что меры по моделированию увеличения физического движения у маленьких детей могут быть использованы для борьбы с аномальным нейрогенезом во время раннего развития мозга, считают исследователи.Эти выводы могут помочь объяснить ряд важных ссылок. Врачи в отделениях интенсивной терапии новорожденных часто используют терапию массажа для младенцев, рожденных преждевременно или с болезнями, что, по-видимому, полезно по причинам, не полностью понятым. Исследователи предполагают, что сенсорная обратная связь может стимулировать нейрогенез, что, в свою очередь, способствует росту мозга.