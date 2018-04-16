Михаил Гуцериев написал стихи для новой песни Славы «Твой поцелуй»
В репертуаре певицы Славы появилась очередная песня на стихи одного из самых востребованных поэтов в стране Михаила Гуцериева. Композиция «Твой поцелуй» создана в сотворчестве с талантливым композитором Викторией Кохана. В числе ее шлягеров: «Сто озер и пять морей» в исполнении Славы, «Зинаида» группы На-На, «Сердце – дом для любви» Таисии Повалий, «Сумасшедшее счастье» Аниты Цой, «Не просто любовь» Анны Семенович, «Порочен я тобой» Наташи Королевой и Александра Маршала.
Исполненные Славой песни на стихи Михаила Гуцериева, как призналась певица, очень гармонично сочетаются с ее историей, голосом и стилем. У Славы нет сомнений: композиция «Твой поцелуй» полюбят большинство поклонников, радиослушателей и зрителей в залах.
Среди песен певицы, написанных на стихи Михаила Гуцериева, лауреатами фестиваля «Песня Года» стали композиции «Спелый мой» и «Однолюб». Сама Слава многократно удостаивалась музыкальных наград и премий, в числе которых «Золотой Граммофон» и «Шансон года».
Исполненные Славой песни на стихи Михаила Гуцериева, как призналась певица, очень гармонично сочетаются с ее историей, голосом и стилем. У Славы нет сомнений: композиция «Твой поцелуй» полюбят большинство поклонников, радиослушателей и зрителей в залах.
Среди песен певицы, написанных на стихи Михаила Гуцериева, лауреатами фестиваля «Песня Года» стали композиции «Спелый мой» и «Однолюб». Сама Слава многократно удостаивалась музыкальных наград и премий, в числе которых «Золотой Граммофон» и «Шансон года».
ШоуБиз
Добавил: Роман Сегодня, 15:20