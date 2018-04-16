Нидерландский астроном засек американский аппарат X-37B

По его словам, аппарат X-37B был замечен на высоте около 355 км при наклоне орбиты в 54,5 градуса. Считается, что в предыдущих миссиях космический спутник обладал менее наклоненной орбитой, а в этот раз все оказалось иначе. Характеристики нынешнего курса X-37B отличаются и эксперты считают, что он был выведен на такую траекторию с самого начала последнего полета.Предполагается, что проект X-37B необходим для изучения влияния космических условий на различного рода электронные приборы и системы. Тем не менее, никаких подробностей о спутнике не раскрывается.Сейчас никто не знает, сколько на орбите Земли пробудет космоплан, в рамках предпоследнего полета миссия продлилась в течение 718 дней.