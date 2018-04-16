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Нидерландский астроном засек американский аппарат X-37B

7 сентября прошлого года американские военные запустили в космос секретный аппарат X-37B, который был установлен на борту ракеты-носителя Falсon 9. До этого никому не удавалось засекать спутник повторно, но нидерландский астроном Сес Басса сообщили о том, что у него это получилось.

Нидерландский астроном засек американский аппарат X-37B


По его словам, аппарат X-37B был замечен на высоте около 355 км при наклоне орбиты в 54,5 градуса. Считается, что в предыдущих миссиях космический спутник обладал менее наклоненной орбитой, а в этот раз все оказалось иначе. Характеристики нынешнего курса X-37B отличаются и эксперты считают, что он был выведен на такую траекторию с самого начала последнего полета.

Предполагается, что проект X-37B необходим для изучения влияния космических условий на различного рода электронные приборы и системы. Тем не менее, никаких подробностей о спутнике не раскрывается.

Сейчас никто не знает, сколько на орбите Земли пробудет космоплан, в рамках предпоследнего полета миссия продлилась в течение 718 дней.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00
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