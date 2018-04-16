Биологи нашли у рыбы-бородавчатки «складной нож» внутри щеки

Рыба весьма ядовита, а шипы на ее поверхности способны проткнуть даже обувь человека. Токсичный яд убивает жертву за несколько часов, хотя шипы - не единственный защитный механизм рыбы. Бородавчатка также обладает шипами, которые спрятаны внутрь щек рыбы и выдвигаются в случае опасности. За активность шипов отвечает отдельная группа мышц, когда для некоторых тканей функция выдвижения шипа является главной.Ученые озадачены внезапным обнаружением шипов у рыбы-бородавчатки, хотя ранее данный класс рыб многократно исследовали и изучали. Вероятно, ранее биологи уделяли недостаточное внимание рыбе, хотя теперь при наличии такой яркой анатомической особенности бородавчатка не останется в тени, считают ученые.