АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Биологи нашли у рыбы-бородавчатки «складной нож» внутри щеки

Американские биологи Канзасского университета выявили у ядовитой рыбы-бородавчатки "складной нож" внутри щеки. Данный механизм служит защитой от нападения опасных хищников, сообщается в журнале Copeia.

Биологи нашли у рыбы-бородавчатки «складной нож» внутри щеки


Рыба весьма ядовита, а шипы на ее поверхности способны проткнуть даже обувь человека. Токсичный яд убивает жертву за несколько часов, хотя шипы - не единственный защитный механизм рыбы. Бородавчатка также обладает шипами, которые спрятаны внутрь щек рыбы и выдвигаются в случае опасности. За активность шипов отвечает отдельная группа мышц, когда для некоторых тканей функция выдвижения шипа является главной.

Ученые озадачены внезапным обнаружением шипов у рыбы-бородавчатки, хотя ранее данный класс рыб многократно исследовали и изучали. Вероятно, ранее биологи уделяли недостаточное внимание рыбе, хотя теперь при наличии такой яркой анатомической особенности бородавчатка не останется в тени, считают ученые.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры посмеялись над странным состоянием Ольги
«Роскосмос» определится с обликом новой
Sega анонсировала выход бюджетного варианта
Кончита Вурст призналась в ВИЧ из-за угроз
Разработчики эмулятора PS3 запустили на
Нидерландский астроном засек американский аппарат
Хейтеры удивились, что Антон Гусев все свалил в
Биологи нашли у рыбы-бородавчатки «складной нож»
На территории Индии сняли с продаж смартфон
Антон Гусев и Виктория Романец вместе разделись в
В первой половине 2018 года Китай запустит новый
Книга Владимира Просвиркина «Будущее не за
Брэд Питт оставляет Голливуд
Фолловеры пошутили над экс-мужем Ольги Бузовой
Рубль на торгах Мосбиржи стремительно снизился к
Представлена материнская плата Biostar Racing
Анна Семенович блеснула в Instagram украшенным
Стало известно, сколько было потрачено на ракеты
С помощью космических телескопов японские медики
Хейтеры высмеяли Волочкову за объявление о
Владимир Стеклов показал двухмесячную дочь
Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов выбывают
«Я буду вас ждать, и помните, я люблю розы»:
Михаил Гуцериев написал стихи для новой песни
Неуместный артефакт может перевернуть всю историю
Новый тизер Xiaomi Mi 6X подтверждает синий цвет
Астролог «Давай поженимся» дала зрителям
Ученые считают, что скоро будет создано лекарство
Муж Ксении Бородиной учит подписчиц, как
Эксперты крипторынка: биткоин снова подорожает
Просмотреть все новости