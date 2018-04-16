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Брэд Питт оставляет Голливуд

В обозримых планах Брэда Питта – завершение актерской карьеры и развитие своих хобби по архитектуре и дизайну.
Брэд Питт оставляет Голливуд


Сейчас бракоразводный процесс Питта и Джоли близится к концу. После этого, как поделился актер со своим приятелем, а тот – с журналистами, Брэд Питт намерен сосредоточиться на любимых занятиях архитектурой и дизайном. Правда, это осуществимо не так скоро, поскольку актер еще поработает на съемочной площадке новой картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Да и потом тоже уже запланированы съемки в сиквеле «Война Z». А уже дальнейшие планы киноактера неизвестны и это – совсем для него не свойственно: обычно график Питта был расписан надолго вперед. И такое положение вещей можно считать косвенным подтверждением его намерений покинуть Голливуд.

А по крайней мере в одном из его хобби ему поможет его недавняя подружка архитектор Нери Оксман. Актер и 42-летняя профессор Массачусетского Института Технологии познакомились еще прошлой осенью и сначала это знакомство было чисто деловым. Постепенно все встало на другие рельсы и завязался любовный роман. Это неудивительно: при наличии высокого интеллекта Нери имеет эффектную внешность и обаяние. По словам приятеля актера, в Нери Брэд нашел именно такую подругу, о которой пока только мечтал.

Так что по окончании карьеры актера Брэд Питт вполне может перебраться в город, где живет Нери Оксман.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:20
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