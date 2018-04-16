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Эксперты рассказали, почему грызть семечки смертельно опасно

По словам медиков, люди-любители погрызть семечки, подвергают свое здоровье, а то и жизнь опасности.
Эксперты рассказали, почему грызть семечки смертельно опасно


Семечки – высококалорийны, даже калорийнее шоколада и свинины. Это отрицательно сказывается на работе почек.

Огромное количество фосфора в зернышках опасно и для головного мозга, и для почек: могут сужаться сосуды и как результат - инфаркт или инсульт.

В ядрах подсолнечника может таиться плесень, которая выделяет афлатоксин. Он, в свою очередь, может стать причиной рака печени.

Ну и несомненный вред семечки имеют, когда речь идет об аппендиксе. В нем вырабатываются микроорганизмы, которые положительно сказываются на микрофлоре кишечника. В этом отростке очень узкий проход и его может перекрыть и шелуха от семечек, и даже косточка винограда. После того, как проход в аппендикс перекрывается, последний воспаляется и его нужно оперативно удалять.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 14:10
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