Аграрная компания из Дании предложила технологию выращивания овощей на Марсе

Аграрии провели исследование и попробовали понять, сколько минералов необходимо для того, чтобы овощи могли нормально расти в непригодных марсианских условиях. Этот вопрос является важным, поскольку на борт космического корабля поместится лишь определенное количество груза.В Groen Agro Control оборудовали специальную теплицу, в которой высадили помидоры и сладкий перец. Отмечается, что для семян использовали 16 видов минералов. В ходе эксперимента аграрии разработали систему подпитки растений удобрениями, при этом в определенный период времени необходимо определенное количество минералов. В конечном счете, специалисты смогли увеличить урожай на 5%.Также в Groen Agro Control считают, что отличным удобрением могут стать остаточные продукты жизнедеятельности людей на Марсе.