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Аграрная компания из Дании предложила технологию выращивания овощей на Марсе

Датская аграрная компания Groen Agro Control предложила свою технологию по выращиванию овощей на Марсе. Таким образом, специалисты предприятия хотят сделать свой вклад в марсианские проекты.

Аграрная компания из Дании предложила технологию выращивания овощей на Марсе


Аграрии провели исследование и попробовали понять, сколько минералов необходимо для того, чтобы овощи могли нормально расти в непригодных марсианских условиях. Этот вопрос является важным, поскольку на борт космического корабля поместится лишь определенное количество груза.

В Groen Agro Control оборудовали специальную теплицу, в которой высадили помидоры и сладкий перец. Отмечается, что для семян использовали 16 видов минералов. В ходе эксперимента аграрии разработали систему подпитки растений удобрениями, при этом в определенный период времени необходимо определенное количество минералов. В конечном счете, специалисты смогли увеличить урожай на 5%.

Также в Groen Agro Control считают, что отличным удобрением могут стать остаточные продукты жизнедеятельности людей на Марсе.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:50
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