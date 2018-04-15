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Иван Барзиков показал квартиру, выигранную Никитой Кузнецовым и Дариной Маркиной

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Иван Барзиков показал квартиру, которую получили Никита Кузнецов и Дарина Маркина.

Недавно в Сети появилось видео, на котором Барзиков рассказал своим подписчикам о том, что скоро он будет праздновать новоселье Никиты и Дарины. Напомним, что это жилье ребята выиграли в прошлом году, когда находились на «Доме-2».

Иван Барзиков показал квартиру, выигранную Никитой Кузнецовым и Дариной Маркиной

Пара уже сделала ремонт и теперь готовится к обустройству квартиры. Пока неизвестно, как будут выглядеть комнаты, так как квартира не такая уж и большая. Однако поклонники уверены, что лучше такое жилье, чем жить в съемной квартире.

Кузнецов провел юмористическую экскурсию по своей жилплощади и заверил, что у них будет бассейн и бильярд. Сам же Барзиков отметил, что пока Ольга Ветер продолжает ждать свою квартиру, Никита с Дариной уже вовсю занимаются благоустройством нового жилья.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:19
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