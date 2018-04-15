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Хейтеры Ольги Бузовой обвиняют её в копировании образа Анастасии Костенко

Хейтеры Ольги Бузовой, которая стала брюнеткой и уложила волосы назад, обвиняют её в копировании образа Анастасии Костенко.

Хотя ведущая "Дома-2" заставила всю Россию подражать себе и в имидже, и в зажигательных танцах, всегда находится много критиков, которые упрекают её в откровенном плагиате.

Хейтеры Ольги Бузовой обвиняют её в копировании образа Анастасии Костенко

Так, недавно родилась настоящая теория заговора, которая предполагает, что кардинальная смена стиля Бузовой после развода связана с её желанием походить на соперницу, к которой ушёл Дмитрий Тарасов.

Анастасия натуральная брюнетка и носит долгие годы очень длинные волосы. С недавнего времени такими локонами обзавелась и Ольга, хотя сейчас перешла скорее к чёрному цвету.

Хейтеры Ольги Бузовой обвиняют её в копировании образа Анастасии Костенко

Снимая клип "Бери меня", теледива позировала возле вишни в цвету. При этом волосы её собраны в хвост и прилизаны. Соответствующее фото Бузова выложила в Instagram, а Костенко с такой же причёской до этого предстала на снимке с Тарасовым.

Все эти незначительные совпадения наталкивают антифанатов на мысли, что певица из кожи вон лезет, копируя модель в чём только можно.

Ранее Ольга Бузова заигралась с микрофоном.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:12
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