Хейтеры Ольги Бузовой обвиняют её в копировании образа Анастасии Костенко
Хейтеры Ольги Бузовой, которая стала брюнеткой и уложила волосы назад, обвиняют её в копировании образа Анастасии Костенко.
Хотя ведущая "Дома-2" заставила всю Россию подражать себе и в имидже, и в зажигательных танцах, всегда находится много критиков, которые упрекают её в откровенном плагиате.
Так, недавно родилась настоящая теория заговора, которая предполагает, что кардинальная смена стиля Бузовой после развода связана с её желанием походить на соперницу, к которой ушёл Дмитрий Тарасов.
Анастасия натуральная брюнетка и носит долгие годы очень длинные волосы. С недавнего времени такими локонами обзавелась и Ольга, хотя сейчас перешла скорее к чёрному цвету.
Снимая клип "Бери меня", теледива позировала возле вишни в цвету. При этом волосы её собраны в хвост и прилизаны. Соответствующее фото Бузова выложила в Instagram, а Костенко с такой же причёской до этого предстала на снимке с Тарасовым.
Все эти незначительные совпадения наталкивают антифанатов на мысли, что певица из кожи вон лезет, копируя модель в чём только можно.
Ранее Ольга Бузова заигралась с микрофоном.
Хотя ведущая "Дома-2" заставила всю Россию подражать себе и в имидже, и в зажигательных танцах, всегда находится много критиков, которые упрекают её в откровенном плагиате.
Так, недавно родилась настоящая теория заговора, которая предполагает, что кардинальная смена стиля Бузовой после развода связана с её желанием походить на соперницу, к которой ушёл Дмитрий Тарасов.
Анастасия натуральная брюнетка и носит долгие годы очень длинные волосы. С недавнего времени такими локонами обзавелась и Ольга, хотя сейчас перешла скорее к чёрному цвету.
Снимая клип "Бери меня", теледива позировала возле вишни в цвету. При этом волосы её собраны в хвост и прилизаны. Соответствующее фото Бузова выложила в Instagram, а Костенко с такой же причёской до этого предстала на снимке с Тарасовым.
Все эти незначительные совпадения наталкивают антифанатов на мысли, что певица из кожи вон лезет, копируя модель в чём только можно.
Ранее Ольга Бузова заигралась с микрофоном.