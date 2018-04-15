Лицо Марины Африкантовой сильно распухло

Недавно в Сети появилась фотография, на которой позируют Майя Донцова, Мария Кохно и Марина Африкантова. Подруги решили развеяться и сходить в ночной клуб. Правда, по сравнению с остальными Марина, по мнению пользователей, выглядела хуже всех.Лицо Африкантовой довольно сильно распухло, что не могли не заметить фолловеры. Некоторые даже отметили, что Кохно выглядит гораздо симпатичнее и стройнее, нежели Марина. А ведь еще многие помнят, как Маша постоянно подвергалась нападкам за свой лишний вес.Однако после ухода с проекта Кохно удалось привести себя в порядок. А вот Африкантова будто себя запустила. Марина всегда славилась идеальной внешностью, а теперь выглядит гораздо хуже чем подруга. Правда, поклонники Африкантовой уверены, что всему виной неудачный ракурс.