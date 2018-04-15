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Лицо Марины Африкантовой сильно распухло

Лицо участницы «Дома-2» Марины Африкантовой заметно распухло, что не могли не заметить пользователи.

Недавно в Сети появилась фотография, на которой позируют Майя Донцова, Мария Кохно и Марина Африкантова. Подруги решили развеяться и сходить в ночной клуб. Правда, по сравнению с остальными Марина, по мнению пользователей, выглядела хуже всех.

Лицо Марины Африкантовой сильно распухло

Лицо Африкантовой довольно сильно распухло, что не могли не заметить фолловеры. Некоторые даже отметили, что Кохно выглядит гораздо симпатичнее и стройнее, нежели Марина. А ведь еще многие помнят, как Маша постоянно подвергалась нападкам за свой лишний вес.

Однако после ухода с проекта Кохно удалось привести себя в порядок. А вот Африкантова будто себя запустила. Марина всегда славилась идеальной внешностью, а теперь выглядит гораздо хуже чем подруга. Правда, поклонники Африкантовой уверены, что всему виной неудачный ракурс.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:07
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