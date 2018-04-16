Ученые: Ночные походы в туалет становятся виновниками потери памяти, усталости и депрессии

Часто такие привычки возникают у пожилых лиц, однако молодые особы тоже могут перегружать организм лишней жидкостью. Человек должен употреблять два литра воды, но не стоит вливать ее в себя, если нет такого желания.Она помогает улучшить настроение, активировать мозг и нормализует вес, а также избавляет человека от похмелья. Обезвоживание организма может закончиться летальным исходом, но чрезмерное увлечение способно негативно отразиться на здоровье.