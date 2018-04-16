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Ученые: Ночные походы в туалет становятся виновниками потери памяти, усталости и депрессии

Ученые давно предупреждали людей не увлекаться чрезмерным питанием или приемом воды в вечернее время. Они выяснили, что ночные походы в туалет становятся виновниками потери памяти, усталости и депрессии, а также список дополнили диабет и потеря концентрации.

Часто такие привычки возникают у пожилых лиц, однако молодые особы тоже могут перегружать организм лишней жидкостью. Человек должен употреблять два литра воды, но не стоит вливать ее в себя, если нет такого желания.

Ученые: Ночные походы в туалет становятся виновниками потери памяти, усталости и депрессии


Она помогает улучшить настроение, активировать мозг и нормализует вес, а также избавляет человека от похмелья. Обезвоживание организма может закончиться летальным исходом, но чрезмерное увлечение способно негативно отразиться на здоровье.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30
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