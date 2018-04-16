Ученые: Ночные походы в туалет становятся виновниками потери памяти, усталости и депрессии
Ученые давно предупреждали людей не увлекаться чрезмерным питанием или приемом воды в вечернее время. Они выяснили, что ночные походы в туалет становятся виновниками потери памяти, усталости и депрессии, а также список дополнили диабет и потеря концентрации.
Часто такие привычки возникают у пожилых лиц, однако молодые особы тоже могут перегружать организм лишней жидкостью. Человек должен употреблять два литра воды, но не стоит вливать ее в себя, если нет такого желания.
Она помогает улучшить настроение, активировать мозг и нормализует вес, а также избавляет человека от похмелья. Обезвоживание организма может закончиться летальным исходом, но чрезмерное увлечение способно негативно отразиться на здоровье.
Часто такие привычки возникают у пожилых лиц, однако молодые особы тоже могут перегружать организм лишней жидкостью. Человек должен употреблять два литра воды, но не стоит вливать ее в себя, если нет такого желания.
Она помогает улучшить настроение, активировать мозг и нормализует вес, а также избавляет человека от похмелья. Обезвоживание организма может закончиться летальным исходом, но чрезмерное увлечение способно негативно отразиться на здоровье.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30