Алкоголь провоцирует рак кожи у людей с аллергией на солнечные лучи – Медики

Такие пациенты имеют много противопоказаний, касающихся питания. Кроме спиртных напитков в данных ситуациях нельзя употреблять блюда с петрушкой, укропом, сельдереем и щавелем. Также список пополнил инжир и фенхель вместе со свежевыжатыми соками. Онкология может развиваться после использования косметики.Аллергики должны обращать внимание на ее составы, что также относится к парфюмерии. Лица, имеющие светлую кожу, чаще страдают от меланомы, а потому им следует проходить медицинские осмотры и всегда иметь под рукой солнцезащитные средства.