Ученые: Пестициды в овощах и фруктах не представляют угрозы для человеческого организма

Они отметили, что даже витамины в дарах природы могут вызвать негативную реакцию со стороны организма при чрезмерном потреблении. Такие нюансы не становятся причиной для беспокойства у людей, но таких веществ тоже не стоит бояться из-за их малого количества на шкурке плодов.При правильной обработке можно избавиться от химических помощников, но отказ от фруктов и овощей приносит организму большой вред. Случаи отравления происходили после игнорирования техники безопасности во время обработки растения и деревьев, а альтернативой давно стала органика.