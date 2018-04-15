Ученые: Пестициды в овощах и фруктах не представляют угрозы для человеческого организма
В сетях часто можно заметить списки продуктов, имеющих большое содержание вредных веществ. Однако ученые выяснили, что пестициды в овощах и фруктах не представляют угрозы для человеческого организма.
Они отметили, что даже витамины в дарах природы могут вызвать негативную реакцию со стороны организма при чрезмерном потреблении. Такие нюансы не становятся причиной для беспокойства у людей, но таких веществ тоже не стоит бояться из-за их малого количества на шкурке плодов.
При правильной обработке можно избавиться от химических помощников, но отказ от фруктов и овощей приносит организму большой вред. Случаи отравления происходили после игнорирования техники безопасности во время обработки растения и деревьев, а альтернативой давно стала органика.
Они отметили, что даже витамины в дарах природы могут вызвать негативную реакцию со стороны организма при чрезмерном потреблении. Такие нюансы не становятся причиной для беспокойства у людей, но таких веществ тоже не стоит бояться из-за их малого количества на шкурке плодов.
При правильной обработке можно избавиться от химических помощников, но отказ от фруктов и овощей приносит организму большой вред. Случаи отравления происходили после игнорирования техники безопасности во время обработки растения и деревьев, а альтернативой давно стала органика.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:40