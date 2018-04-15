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Уфологи разглядели на Луне пришельца с рюкзаком

В ходе тщательных анализов снимков Луны, которые были получены с китайского спутника Чанъ-3, уфологи разглядели на них очертания странного силуэта, по внешним данным напоминающего пришельца с рюкзаком.

Уфологи разглядели на Луне пришельца с рюкзаком


При исследовании снимков с китайского спутника Чанъ-3 специалисты в области изучения внеземных цивилизаций разглядели странный силуэт. Уфологи убеждены, что эти изображения лишь свидетельствуют о существовании пришельцев, однако от человечества это тщательно скрывают.

Уфологи разглядели на Луне пришельца с рюкзаком


Специалисты считают, что на нечетком снимке можно разглядеть соответствующие очертания. Скептики в данную версию не верят. На других фотоснимках таких же силуэтов нет. Потому некоторые считают, что на кадрах лишь игра света или, как они ее назвали, иллюзия света. Конспирологи, в свою очередь, уверены, что люди не хотят видеть на снимках инопланетян.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:24
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