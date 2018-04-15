Тюнинг-ателье TopCar представило 750-сильный Porsche 911 Turbo S

Тюнеры преобразили не только внешний дизайн спорткара Porsche 911 Turbo S, но и существенно улучшили технические характеристики автомобиля. В частности, модель 991.2 получила эксклюзивную окраску кузова в сером цвете Frozen с отделкой чёрно-жёлтого цвета и карбоновыми элементами. Дополняют образ спортивные колёсные диски диаметром 21 дюйм.В интерьере спорткара Porsche 911 Turbo S также присутствуют чёрно-жёлтые акценты со вставками из карбона на рулевом колесе, дверных картах и центральной консоли.В подкапотном пространстве автомобиля установлен силовой агрегат объёмом 3,8 литра, производительность которого после доработки стала 750 лошадиных сил. Изначально мощность двигателя составляла 580 «лошадей». Работает силовая установка на пару с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.