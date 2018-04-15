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Алексей Тихомиров: РГО и Ростуризм разрабатывают концепцию развития арктического туризма

На Красноярском экономическом форуме проходившем с 12 по 14 апреля Алексей Тихомиров, зам исполнительного директора по вопросам регионального развития сказал, что начата работа по созданию единой госпрограммы по развитию туризма на арктических территориях.

Алексей Тихомиров, зам исполнительного директора по вопросам регионального развития рассказал участникам Красноярского экономического форума о новом инфраструктурном проекте Русского Географического общества и Ростуризма. Ведомство предложило создать туристическую инфраструктуру в арктических регионах России. На первом этапе будет проведены экономико- географические изысканиядля определения туристического потенциала арктического региона. На втором этапе будут рассмотрены все экономические предложения по развитию всей инфраструктуры.

Алексей Тихомиров: РГО и Ростуризм разрабатывают концепцию развития арктического туризма


В результате, будут приняты расширенные госпрограммы по созданию экономических условий для туроператоров. По его словам, главным препятствием проекта является катастрофическое обеспечение региона качественными дорогами: в восточной части - это всего 15 -30%; в западной - ситуация намного хуже. В результате вся нагрузка ложится на речной транспорт авиацию, потому арктический туризм развивается очень тяжело из-за высокой стоимости. В арктическую зону включены территории Мурманской области, Ямало-Ненецкой, Архангельской области, Красноярского края и Якутии, Ненецкий и Чукотский округ, Воркута. По словам Тихомирова, если в 2015 году в арктические регионы приехали отдохнуть 1,95 млн туристов, то в 2016 году их число выросло на 20%.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:40
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