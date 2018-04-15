АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Самое массовое поедание людей крокодилами произошло в 1945 году

Ученые считают, что этих представителей фауны почти невозможно приручить из-за их злобного характера. Они часто нападают на своих противников, но самое массовое поедание людей крокодилами произошло в 1945 году.

Тогда британцы в Бирме проводили военную операцию “Матадор” высадившись ночью на острове Рампи, чтобы захватить аэродром и порт, охраняемый японцами. Они стали теснить противника вглубь территории и после нескольких жестоких сражений вынудили его бежать на юг для воссоединения с подкреплением.

Самое массовое поедание людей крокодилами произошло в 1945 году


Японцы отступали через болота, став желанной добычей для гребневых крокодилов, уничтоживших 1000 солдат. Британцам удалось отбить у рептилий только трех офицеров вместе с 22 военными, покусанными их зубами. Также опасные рептилии могут проявить каннибализм по отношению к своим собратьям, когда между ними возникают конфликты, касающиеся лидерства. Австралийские свидетели события были шокированы таким зрелищем, когда сильная особь съела своего побежденного соперника.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:12
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lincoln разрабатывает несколько новинок&#8205;
Компания Waymo протестирует беспилотные автомобили
Российский блогер помог сотрудникам органов
Фотошпионы заметили новый Mercedes-Benz GLS на
Ксения Собчак опровергла слухи о своем разводе
В США трое людей погибло из-за непогоды
Прогноз эксперта о курсе рубля: При ужесточении
Саймон Марданшин пришел с новой девушкой на день
Анастасия Решетова удивила поклонников появлением
Дипломат США рассказал, когда США выведет войска
Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на
Great Wall выводит на рынок обновлённый пикап
Дана Борисова без макияжа показала поклонникам
Уфологи: На Марсе покоится мертвый инопланетянин
В сеть выложили рендерные изображения возможного
Романец с Гусевым отмечают очередной медовый
Уфологи разглядели на Луне пришельца с рюкзаком
Иван Барзиков показал квартиру, выигранную
Тюнинг-ателье TopCar представило 750-сильный
Хейтеры Ольги Бузовой обвиняют её в копировании
Самое массовое поедание людей крокодилами
Лицо Марины Африкантовой сильно распухло
Минфин ожидает укрепления рубля до 58–60 рублей
Эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего
Руки-базуки против Халка: Кирилл Терёшин обещает
Ученые нашли способ считывать мысли покойников
Падчерица Ивана Урганта Эрика показала своего
Ксению Собчак травят за наивное заигрывание с
Тата и Валерий Блюменкранц решили заняться
Британцы установили палатки под стенами роддома,
Просмотреть все новости