Самое массовое поедание людей крокодилами произошло в 1945 году

Тогда британцы в Бирме проводили военную операцию “Матадор” высадившись ночью на острове Рампи, чтобы захватить аэродром и порт, охраняемый японцами. Они стали теснить противника вглубь территории и после нескольких жестоких сражений вынудили его бежать на юг для воссоединения с подкреплением.Японцы отступали через болота, став желанной добычей для гребневых крокодилов, уничтоживших 1000 солдат. Британцам удалось отбить у рептилий только трех офицеров вместе с 22 военными, покусанными их зубами. Также опасные рептилии могут проявить каннибализм по отношению к своим собратьям, когда между ними возникают конфликты, касающиеся лидерства. Австралийские свидетели события были шокированы таким зрелищем, когда сильная особь съела своего побежденного соперника.