В Торонто «Тотальный диктант» по русскому языку написали 40 человек

Лидер общественного движения «Русский мир Канады» Алла Суворова рассказала, что в этом году выразили желание написать диктант рекордное число участников – 70 человек. Но из-за невероятно плохих погодных условий до места проведения акции добралось лишь 40 из них.По словам Суворовой, 30 из 40 участников были молодыми людьми. И только 10 из них писали диктант в прошлом году, остальные же – новички. «Приятно осознавать тот факт, что молодежь испытывает интерес к русскому язык в Канаде», – добавила общественный руководитель, общаясь с журналистами.Кстати, в 2017 году Тотальный диктант в Торонто написали рекордные 45 человек. А что до истории, то впервые в этом городе акция написания диктанта прошла в 2013 году.«Тотальный диктант» − ежегодная образовательная акция в форме свободного диктанта для всех желающих. Впервые он прошел в 2004 году, в рамках инициативы студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В этом году его написали на всех шести континентах.