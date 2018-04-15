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В Торонто «Тотальный диктант» по русскому языку написали 40 человек

В международной образовательной акции «Тотальный диктант» в Торонто приняли участие 40 человек. Такая акция в этом городе проводится уже в шестой раз.

В Торонто «Тотальный диктант» по русскому языку написали 40 человек


Лидер общественного движения «Русский мир Канады» Алла Суворова рассказала, что в этом году выразили желание написать диктант рекордное число участников – 70 человек. Но из-за невероятно плохих погодных условий до места проведения акции добралось лишь 40 из них.

По словам Суворовой, 30 из 40 участников были молодыми людьми. И только 10 из них писали диктант в прошлом году, остальные же – новички. «Приятно осознавать тот факт, что молодежь испытывает интерес к русскому язык в Канаде», – добавила общественный руководитель, общаясь с журналистами.

Кстати, в 2017 году Тотальный диктант в Торонто написали рекордные 45 человек. А что до истории, то впервые в этом городе акция написания диктанта прошла в 2013 году.

«Тотальный диктант» − ежегодная образовательная акция в форме свободного диктанта для всех желающих. Впервые он прошел в 2004 году, в рамках инициативы студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В этом году его написали на всех шести континентах.
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 18:09
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