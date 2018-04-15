Американец продал дом из-за нашествия пришельцев

Владелец ранчо в Долине Радуги, штат Аризона, решил как можно быстрее продать свой дом за минимальную цену из-за участившихся паранормальных явлений. В частности, аризонец сетует на нашествие НЛО в район его землевладений. По словам мужчины, более 19 пришельцев пытались похитить его и членов его семьи, потому ему пришлось убить «гостей из космоса» самурайскими мечами.Американская пара купила этот дом в 1995 году. Здесь они собирались осесть для длительного мирного проживания, а также организовать кампанию по оказанию помощи лошадям, однако их планы рухнули из-за вторжения НЛО. Тем, кто осмелится купить это ранчо, зная о его истории, должен непременно знать о том, что убить инопланетянина можно лишь отрубив ему голову, предупреждает владелец ранчо. Он также советует не использовать самурайский меч, потому что с первого раза им сложно разделаться с пришельцем.