Ученые: Анализ ДНК Тутанхамона показал его схожесть с жителями Италии
Американские ученые после сравнения ДНК древних египтян и европейцев сделали новое открытие. Анализы показали, что Тутанхамон тоже имеет схожесть с жителями Италии.
Раньше было сделано много попыток найти общие черты между древними африканцами и их современными потомками, что также относится к жителям Египта. Сейчас во время новых исследований впервые рассмотрены материалы жителей Европы и древних представителей династии фараона.
Оказалось, что они похожи между собой, да и сам Тутанхамон внешним видом напоминает итальянца. Тогда между Римом и страной были тесные связи, а жители Северной Африки после миграции на территорию европейских стран стали смешиваться с местным населением.
Раньше было сделано много попыток найти общие черты между древними африканцами и их современными потомками, что также относится к жителям Египта. Сейчас во время новых исследований впервые рассмотрены материалы жителей Европы и древних представителей династии фараона.
Оказалось, что они похожи между собой, да и сам Тутанхамон внешним видом напоминает итальянца. Тогда между Римом и страной были тесные связи, а жители Северной Африки после миграции на территорию европейских стран стали смешиваться с местным населением.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00