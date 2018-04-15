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Ученые: Анализ ДНК Тутанхамона показал его схожесть с жителями Италии

Американские ученые после сравнения ДНК древних египтян и европейцев сделали новое открытие. Анализы показали, что Тутанхамон тоже имеет схожесть с жителями Италии.

Раньше было сделано много попыток найти общие черты между древними африканцами и их современными потомками, что также относится к жителям Египта. Сейчас во время новых исследований впервые рассмотрены материалы жителей Европы и древних представителей династии фараона.

Ученые: Анализ ДНК Тутанхамона показал его схожесть с жителями Италии


Оказалось, что они похожи между собой, да и сам Тутанхамон внешним видом напоминает итальянца. Тогда между Римом и страной были тесные связи, а жители Северной Африки после миграции на территорию европейских стран стали смешиваться с местным населением.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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