Ученые: Анализ ДНК Тутанхамона показал его схожесть с жителями Италии

Раньше было сделано много попыток найти общие черты между древними африканцами и их современными потомками, что также относится к жителям Египта. Сейчас во время новых исследований впервые рассмотрены материалы жителей Европы и древних представителей династии фараона.Оказалось, что они похожи между собой, да и сам Тутанхамон внешним видом напоминает итальянца. Тогда между Римом и страной были тесные связи, а жители Северной Африки после миграции на территорию европейских стран стали смешиваться с местным населением.