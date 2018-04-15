Юля Щаулина рассказала обо всех изменах Алексея Самсонова

Еще в новогодние праздники появилась информация о том, что Щаулина и Самсонов решили развестись. Однако о причинах развода пара особо не распространялась, так как Юля была уверена, что отношения еще удастся спасти.Но недавно бывшая участница решила открыть всю правду. Девушка рассказала, что Алексей ей изменял, причем неоднократно. При этом во время своих измен он оскорблял жену, поливал ее грязью.Узнав об этом, Щаулина незамедлительно подала на развод и теперь собирается идти до конца. Она заявила, что чувств у нее к супругу больше нет, так как он разрушил все то хорошее, что было между ними.Юлия намерена также ограничить общение Самсонова с сыном, чтобы хоть как-то наказать мужа. Но девушка признается, что Алексей так просто не согласится урезать встречи с ребенком, поэтому им придется решать этот вопрос через суд.