Ученые: Двойные звезды выплевывают планеты из-за зоны неустойчивости

Благодаря созданной модели им удалось отследить поведение объектов, которые действительно могут совершать такие действия, потому что внутри и вблизи находится эта зона. Планеты не способны преодолеть расстояние от двойного светила, чтобы стать к нему ближе.За орбитой другие небесные тела не располагаются, а сила гравитации сразу отбрасывает их в сторону во время попыток. Также ученые заметили, что зона неустойчивости может менять положение в определенное время.