Российские ученые разработали первые биосенсоры из графена и меди

Новая технология значительно дешевле и проще в изготовлении, если сравнивать с существующими аналогами из золота. Опубликована подробная информация в одном из новых выпусков журнала Langmuir. Как заявил Юрий Стебунов, сотрудник Московского Физтеха, уже до конца этого года у потребителей будет возможность использовать разработки российских ученых при создании миниатюрных нейроинтерфейсов и сенсоров.Подобными биосенсорами успешно распознается структура и химический состав, входящий в сложные биологические молекулы. Работа основана на взаимодействии со светом и некоторыми другими формами энергии. Новые возможности приборов позволят классификации состава вирусов и микробов за считанные секунды.Главная проблема при разработке сенсоров связанна с их основой, для которой применяется золото. Данный металл, как и многие другие, считающиеся благородного происхождения, обладают повышенной стойкостью к всевозможным окислителям. Именно этот факт и натолкнул отечественных исследователей найти возможность использования в биосенсорах графена и меди.