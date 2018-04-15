Российские ученые разработали первые биосенсоры из графена и меди
Российские ученые создали биосенсор способный за несколько секунд классифицировать состав микробов и вирусов. В основе его разработки лежат свойства меди и графена, которые использовали специалисты из МФТИ сверхчувствительных биосенсоров, для создания новинки.
Новая технология значительно дешевле и проще в изготовлении, если сравнивать с существующими аналогами из золота. Опубликована подробная информация в одном из новых выпусков журнала Langmuir. Как заявил Юрий Стебунов, сотрудник Московского Физтеха, уже до конца этого года у потребителей будет возможность использовать разработки российских ученых при создании миниатюрных нейроинтерфейсов и сенсоров.
Подобными биосенсорами успешно распознается структура и химический состав, входящий в сложные биологические молекулы. Работа основана на взаимодействии со светом и некоторыми другими формами энергии. Новые возможности приборов позволят классификации состава вирусов и микробов за считанные секунды.
Главная проблема при разработке сенсоров связанна с их основой, для которой применяется золото. Данный металл, как и многие другие, считающиеся благородного происхождения, обладают повышенной стойкостью к всевозможным окислителям. Именно этот факт и натолкнул отечественных исследователей найти возможность использования в биосенсорах графена и меди.
Новая технология значительно дешевле и проще в изготовлении, если сравнивать с существующими аналогами из золота. Опубликована подробная информация в одном из новых выпусков журнала Langmuir. Как заявил Юрий Стебунов, сотрудник Московского Физтеха, уже до конца этого года у потребителей будет возможность использовать разработки российских ученых при создании миниатюрных нейроинтерфейсов и сенсоров.
Подобными биосенсорами успешно распознается структура и химический состав, входящий в сложные биологические молекулы. Работа основана на взаимодействии со светом и некоторыми другими формами энергии. Новые возможности приборов позволят классификации состава вирусов и микробов за считанные секунды.
Главная проблема при разработке сенсоров связанна с их основой, для которой применяется золото. Данный металл, как и многие другие, считающиеся благородного происхождения, обладают повышенной стойкостью к всевозможным окислителям. Именно этот факт и натолкнул отечественных исследователей найти возможность использования в биосенсорах графена и меди.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30