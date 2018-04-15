Ученые рассказали интересные и полезные факты о картофеле

1. От картофеля не толстеют. Многие забывают о картофеле, садясь на диету, ведь в ней много крахмала и калорий. Однако важнее с чем есть картошку и сколько. Некий австриец доказал, что можно похудеть на одной лишь картошке, сбросив за год 30 кг. Так что отказываться от овоща худеющим не нужно, а нужно научиться правильно ее готовить – варить или запекать в кожуре.2. Картофель может вылечить. В ней содержится много калия, который необходим сердцу, а также снижает давление, сводит на нет негатив от поваренной соли, выводит лишнюю воду. Один средний клубень содержит примерно 18% калия от суточной дозы. Ученые доказали, что этот элемент из картошки, приготовленной любым способом усваивается лучше, чем из медпрепаратов и биодобавок. Кроме калия в овоще есть витамины В и С.3. Картофель можно есть сырым. В этом случае она не так быстро повысит уровень сахара в крови, чем вареная, жареная, пюре и др. Кроме того, именно в сыром овоще больше всего витаминов. Правда, вкус непривычный, но есть интересные рецепты с использованием сырой картошки.4. Многообразие блюд – более 3 000. Даже фри можно приготовить не одним способом, что уж говорить о других картофельных блюдах. Есть даже десерты из картошки.5. Картофель все-таки может быть вредным. Проросшая, мягкая, она потеряла все полезные вещества, а наполнилась опасным токсином соланином. Хотя реальной угрозы для жизни она все же не представляет.