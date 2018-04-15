Американские физики впервые соединили два атома в одну молекулу

До этого ученые могли проводить различные вещества путем смешивания реагентов, и это заставляло старые связи разрываться, чтобы на их месте появлялись новые. Тем не менее, контролировать этот процесс физики не могли, но теперь специалистам удалось провести полностью контролируемый эксперимент.Новое исследование заключалось в использовании лазерного пинцета. Это приспособление позволяет перемещать очень маленькие объекты на расстояния в несколько нанометров и меньше. В качестве рабочего материала использовались атомы таких металлов как цезий и натрий.Предварительно их охладили до температуры ниже одной десятичной градуса.В дальнейшем это исследование может дать начало более подробному изучению межатомных связей, а также позволит создавать новые соединения по заданным свойствам.