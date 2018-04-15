Американские физики впервые соединили два атома в одну молекулу
Американские ученые провели эксперимент, в рамках которого им впервые удалось в контролируемой реакции соединить два атома в одну молекулу. Отмечается, что для этого был использован оптический лазер.
До этого ученые могли проводить различные вещества путем смешивания реагентов, и это заставляло старые связи разрываться, чтобы на их месте появлялись новые. Тем не менее, контролировать этот процесс физики не могли, но теперь специалистам удалось провести полностью контролируемый эксперимент.
Новое исследование заключалось в использовании лазерного пинцета. Это приспособление позволяет перемещать очень маленькие объекты на расстояния в несколько нанометров и меньше. В качестве рабочего материала использовались атомы таких металлов как цезий и натрий.
Предварительно их охладили до температуры ниже одной десятичной градуса.
В дальнейшем это исследование может дать начало более подробному изучению межатомных связей, а также позволит создавать новые соединения по заданным свойствам.
До этого ученые могли проводить различные вещества путем смешивания реагентов, и это заставляло старые связи разрываться, чтобы на их месте появлялись новые. Тем не менее, контролировать этот процесс физики не могли, но теперь специалистам удалось провести полностью контролируемый эксперимент.
Новое исследование заключалось в использовании лазерного пинцета. Это приспособление позволяет перемещать очень маленькие объекты на расстояния в несколько нанометров и меньше. В качестве рабочего материала использовались атомы таких металлов как цезий и натрий.
Предварительно их охладили до температуры ниже одной десятичной градуса.
В дальнейшем это исследование может дать начало более подробному изучению межатомных связей, а также позволит создавать новые соединения по заданным свойствам.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:20